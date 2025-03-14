Стало известно, какое количество мяса считается опасным для сердца

Злоупотребление любыми продуктами — это удар по здоровью. С мясом легче «перейти черту», поэтому его количество в рационе должно быть строго нормировано.

Красное мясо содержит много насыщенных жиров. В переизбытке они ведут к повышению уровня холестерина в крови, что существенно обостряет риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил диетолог Михаил Гинзбург.

Если говорить про обычное красное мясо, то в неделю можно употреблять не больше 3 порций. Продукты из переработанного мяса — сосиски и колбасы — есть нужно реже. В целом от них можно отказаться насовсем: будет только лучше.

Кроме красного мяса, сердцу и сосудам вредны сахар и сахаросодержащие продукты, чипсы, выпечка из белой муки с обилием масла или маргарина.

«Также стоит упомянуть алкоголь и соль, но они могут быть приемлемы в небольших количествах», — заключил врач.