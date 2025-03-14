Baltijas balss logotype

Защитит от стресса, улучшит пищеварение: назван один из лучших продуктов на каждый день 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Защитит от стресса, улучшит пищеварение: назван один из лучших продуктов на каждый день

В ежедневном рационе стоит найти место для этого продукта — он насытит, защитит от многих заболеваний и снимет раздражительность.

Авокадо стоит есть как можно чаще, заявила нутрициолог Наталья Фарисеева. Фрукт полезен для многих, у него мало противопоказаний. Показаний гораздо больше. Например, зеленые плоды считают незаменимым компонентом питания при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Также в авокадо есть вещества, которые укрепляют, стабилизируют нервную систему: как итог снижается раздражительность, нервозность, излишняя сонливость.

Нутрициолог посоветовала употреблять авокадо каждый день. Даже половинки среднего по размеру авокадо будет достаточно для получения витаминов, минералов и полезных жиров.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео