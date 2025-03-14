Защитит от стресса, улучшит пищеварение: назван один из лучших продуктов на каждый день

В ежедневном рационе стоит найти место для этого продукта — он насытит, защитит от многих заболеваний и снимет раздражительность.

Авокадо стоит есть как можно чаще, заявила нутрициолог Наталья Фарисеева. Фрукт полезен для многих, у него мало противопоказаний. Показаний гораздо больше. Например, зеленые плоды считают незаменимым компонентом питания при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Также в авокадо есть вещества, которые укрепляют, стабилизируют нервную систему: как итог снижается раздражительность, нервозность, излишняя сонливость.

Нутрициолог посоветовала употреблять авокадо каждый день. Даже половинки среднего по размеру авокадо будет достаточно для получения витаминов, минералов и полезных жиров.