Американский ученый, писатель и путешественник Д. Бюттнер рассказал о ключевых принципах питания людей, проживших долгую жизнь, сообщает Daily Mirror.

По его словам, сбалансированный рацион обязательно должен включать белки, жиры и клетчатку, однако основную роль в питании долгожителей играют сложные углеводы. Речь идет о цельнозерновых продуктах, бобовых, сладком картофеле и зелени.

Однако распространенные стереотипы о вреде углеводов, вызванные популярностью пирожных, конфет и других сладостей, нередко мешают людям воспринимать их пользу.

Эксперт пояснил, что главное отличие сложных углеводов от простых заключается в строении их молекул. Длинные цепи сложных углеводов расщепляются организмом медленнее, что обеспечивает длительное чувство насыщения и снижает вероятность перекусов вредной пищей.