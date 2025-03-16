Нужно ли мыть яйца перед тем, как приготовить их

Дата публикации: 16.03.2025
Вечный вопрос: стоит ли мыть скорлупу перед тем, как приготовить яйцо? Кто-то делает это с моющим средством, другие просто ополаскивают яйцо под водой, а некоторые и вовсе этого не делают. И стоит ли?

Мы все знаем основные правила по безопасному употреблению яиц, Во-первых, яйца, оставленные на длительное время при комнатной температуре, могут испортиться, поэтому лучше всего хранить их в холодильнике.

Во-вторых, признаки испорченного яйца — треснувшая скорлупа, более мутный, чем обычно, белок или желток, прилипший к скорлупе.

Что еще важно знать

Когда вы собираетесь приготовить яйцо, его нужно помыть под проточной водой, однако многие эксперты советуют делать это прямо перед тем, как вы отправите яйцо в холодильник на хранение. Дайте им обсохнуть, а затем положите их в герметичный контейнер, это помогает предотвратить попадание бактерий в другие продукты и сохраняет яйца в хорошем состоянии.

Яйца — это питательный продукт, богатый белком и незаменимыми аминокислотами. Детям можно безопасно употреблять одно яйцо в день, так как оно содержит достаточное количество холина, который поддерживает развитие мозга и когнитивные функции. Взрослые должны стремиться съедать три-четыре яйца в неделю.

Людям с жировой дистрофией печени или повышенным уровнем печеночных ферментов, особенно в умеренных и тяжелых случаях, рекомендуется заменять яйца более полезными источниками белка.

Помимо яиц также важно мыть и сырую курицу перед готовкой. Ученые из Университета штата Северная Каролина, США, провели исследование, направленное на оценку загрязнения кухни сырыми продуктами. Результата показал, что более четверти людей регулярно «загрязняют» свою пищу из-за сырой птицы.

Само загрязнение происходит из-за того, что люди плохо моют руки после обработки сырой курицы и/или плохо дезинфицируют раковину и окружающие поверхности перед дальнейшим приготовлением пищи.

Автор - Андрей Хазов
