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Никакой соли и правильная температура: 5 советов, как усилить вкус жареных грибов 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Никакой соли и правильная температура: 5 советов, как усилить вкус жареных грибов

Жареным шампиньонам порой не хватает интенсивности вкуса лесных грибов. Но если их правильно приготовить, получится настоящий шедевр.

Эксперты издания Daily Wrap посоветовали жарить грибы на хорошо разогретой сковороде и на сильном огне. В шампиньонах много влаги, и если тепла не хватает, грибы просто тушатся, а не жарятся. Также не стоит выкладывать на сковороду большую порцию грибов — лучше поделить на маленькие порции.

Масло при жарке добавить можно, а вот соль — нет. Специя усилит выделение сока, в итоге грибы потеряют упругость. Лучше использовать 1–2 ст. л. соевого соуса. Традиционная азиатская заправка усиливает так называемый «пятый вкус» умами — тот самый яркий грибной оттенок.

Также грибы отлично сочетаются со свежемолотым перцем, свежим тимьяном, перцем чили и чесноком.

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