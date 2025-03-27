Мал, да дорог: стало известно, чем лук-шалот отличается от обычного репчатого лука

В магазинах рядом с обычным репчатым и красным луком можно увидеть лук-шалот. Стоит он дороже, а чем отличается, кроме формы?

Маленький продолговатый лук-шалот обладает более нежным вкусом и мягкой текстурой. У него не такой резкий аромат, он не заставляет плакать при нарезке. Это прекрасный ингредиент для изысканных блюд, супов, салатов и соусов.

Шалот одинаково хорошо сочетается с мясом и рыбой. Его можно оставлять свежим, мариновать, тушить, карамелизировать — правда, пережаривать такой лук не следует, иначе он начинает горчить.

Кроме того, шалот устойчив к низким температурам, раньше созревает и дольше хранится.

Что касается состава, то в репчатом луке витаминов, кислот, минералов и белка, конечно, больше, чем в его собрате из высокой кухни. Шалот также содержит больше сахара, поэтому считается калорийным. В остальном в нем есть те же витамины А и С, железо, цинк, йод, селен, калий, медь и другие элементы, пусть и в меньшем количестве.