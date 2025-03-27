Назван один из главных суперфудов — витаминов больше, чем в чиа и годжи

Суперфудами обычно называют семена чиа, ягоды годжи или киноа. А ведь есть продукт с аналогичными свойствами.

Эксперты заявили, что гречку вполне можно признать суперфудом. В ней присутствуют почти все витамины группы В, поддерживающие работу нервной системы, антиоксидантный витамин Е и витамин К, нужный для нормального свертывания крови.

Также в крупе много железа, кальция, калия, фосфора и магния. Благодаря им кости и зубы остаются крепкими, сердце и сосуды работают без проблем, а иммунитет не «сдается» даже в межсезонье. Есть даже селен, который замедляет старение.

Еще одна причина полюбить гречку — высокий процент клетчатки в составе. Человек надолго насыщается крупой, но не страдает от подъемов сахара в крови.

Гречка будет полезна всем, но есть и редкие случаи, когда употреблять ее нельзя. Продукт советуют исключить при аллергии, гастрите или язве желудка в обострении. Крупа должна стать частью сбалансированного рациона, если хочется получить от нее пользу.