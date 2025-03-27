Самые распространённые ошибки при хранении продуктов

Неправильное хранение продуктов может не только сократить срок их годности, но и привести к пищевым отравлениям, предостерегает эпидемиолог Е. Спеценко.

По её словам, оптимальная температура в холодильной камере должна составлять от 0 до +4 °C. Замороженные продукты следует хранить при температуре −18 °C. Если еда уже разморозилась при комнатной температуре, повторно замораживать её нельзя, сообщает «Лента».

Специалист также напомнила о важности разделения продуктов по категориям и соблюдения принципов товарного соседства. Например, свежие овощи и фрукты следует хранить отдельно от мяса и рыбы, так как между ними возможен перенос вредных микроорганизмов.

Рыбу и мясо рекомендуется размещать на нижней полке в герметичных контейнерах. Молочные продукты — на полках холодильника, а макароны, крупы и другие сухие продукты — в тёмном и сухом месте.

Эксперт подчеркнула необходимость регулярно проверять сроки годности и внимательно читать информацию на упаковке, чтобы соблюдать рекомендованные условия хранения. Также важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха в холодильнике, поскольку неравномерная температура может стать причиной преждевременной порчи продуктов.