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В Америке восхищаются кефиром — вот чем отличился популярный кисломолочный напиток 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
В Америке восхищаются кефиром — вот чем отличился популярный кисломолочный напиток

В США новый тренд — американцы пьют кефир и называют его «живым суперфудом». Что их так поразило?

В нашей стране кефир пьют с незапамятных времен, так как любые молочные и кисломолочные продукты являются основой рациона. В западных странах кефир, ряженка или сметана не так распространены. Пользователи социальных сетей, открывшие для себя «кисломолочку», хвалят кефир за то, что он помогает наращивать мышечную массу, стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и сон.

По словам диетолога Дарьи Русаковой, кисломолочный напиток действительно представляет собой отличный перекус для всех, в том числе для худеющих и спортсменов. В напитке есть белок, который легко усваивается, жиры и углеводы, а также пробиотики.

Но специалист напомнила, что кефир — довольно кислый продукт. Не стоит употреблять его при повышенной кислотности желудка и индивидуальной непереносимости любых ингредиентов.

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