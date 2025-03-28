Как не сделать из полезной овсянки вредную? Рассказывает гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог О. Помойнецкая рассказала, что если добавить в овсянку блюдо фрукты, сахар, мед и орехи, оно превращается в настоящую «инсулиновую бомбу». После его употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, вызывая чувство голода. Это особенно актуально для каш быстрого приготовления.

Тем, кто не может отказаться от овсянки, врач порекомендовала выбирать цельную крупу, требующую варки не менее 30 минут.

Как отметила специалист, более полезной альтернативой станет льняная каша с ягодами. Для ее приготовления нужно свежемолотые семена льна варить на кокосовом молоке на медленном огне до загустения, а затем оставить томиться еще 15 минут. Такой завтрак поможет избежать резких скачков сахара в крови, поделилась рецептом эксперт.