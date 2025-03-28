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Вреден ли кофеин? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Вреден ли кофеин?

Кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире, встречающееся в кофе, чае, шоколаде и энергетиках. Его влияние на здоровье вызывает споры.

Некоторые исследования указывают на пользу кофеина для сердца: высокое потребление кофе может снижать риск сердечной недостаточности. Однако краткосрочные негативные эффекты, такие как повышение артериального давления и учащенное сердцебиение, также имеют место, особенно при сочетании с алкоголем.

Что касается метаболического здоровья, исследования показывают, что высокий уровень кофеина в крови может снижать риск ожирения и диабета 2 типа, но требуется больше данных для обобщения результатов. В контексте психического здоровья кофеин может улучшать настроение, стимулируя дофамин, но у людей с тревожными расстройствами он способен усугублять симптомы.

Для беременных женщин кофеин представляет особую опасность: его потребление в объеме свыше 200 миллиграммов в день связано с серьезными рисками для плода. Рекомендуется соблюдать осторожность и ограничивать потребление содержащих его продуктов во время вынашивания.

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