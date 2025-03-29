Манго помогает снизить вес и защищает от диабета: вот каким образом

Согласно статье в журнале Nutrients, две порции манго по 165 г уменьшили концентрацию инсулина в крови людей с ожирением. Благодаря этому у них снизился риск инсулинорезистентности. Для подтверждения гипотезы были проведены эксперименты.

Манго и ранее связывали со снижением массы тела. По предварительным данным, этот эффект дают растительные волокна в составе мякоти и вещество мангиферин с гипогликемическим эффектом. Также сок манго подавляет хроническое воспаление, которое лежит в основе метаболических расстройств.