С приходом весны очень хочется зеленого лука. Это нормально?

С приходом весны очень хочется зеленого лука. С чем могут быть связаны подобные пищевые пристрастия?

Если хочется зеленого лука, то это может сигнализировать о недостатке витаминов.

Как рассказала инструктор-валеолог Юлия КЛИМЧЕНКО, у зеленого лука уникальный состав. Перья растения богаты витаминами С, Е, К, а также кальцием, магнием, фтором, серой. Свежая зелень лука используется для профилактики простудных заболеваний, улучшения пищеварения, кроветворения. Включение молодых перьев лука в рацион улучшает состояние волос, зубов и ногтей, положительно влияет на работу женской и мужской репродуктивной системы.

При этом следует помнить: употребление свежего лука в больших количествах может вызвать жжение и неприятные ощущения в желудке, повысить кислотность желудочного сока.