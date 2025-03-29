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С приходом весны очень хочется зеленого лука. Это нормально? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
С приходом весны очень хочется зеленого лука. Это нормально?

С приходом весны очень хочется зеленого лука. С чем могут быть связаны подобные пищевые пристрастия?

Если хочется зеленого лука, то это может сигнализировать о недостатке витаминов.

Как рассказала инструктор-валеолог Юлия КЛИМЧЕНКО, у зеленого лука уникальный состав. Перья растения богаты витаминами С, Е, К, а также кальцием, магнием, фтором, серой. Свежая зелень лука используется для профилактики простудных заболеваний, улучшения пищеварения, кроветворения. Включение молодых перьев лука в рацион улучшает состояние волос, зубов и ногтей, положительно влияет на работу женской и мужской репродуктивной системы.

При этом следует помнить: употребление свежего лука в больших количествах может вызвать жжение и неприятные ощущения в желудке, повысить кислотность желудочного сока.

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