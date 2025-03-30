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Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет

Нет более универсального блюда, чем омлет. Как часто можно подавать яйца в таком виде?

Хотя омлет богат полезными веществами и хорошо насыщает, в составе яиц есть холестерин. Многие переживают по этому поводу.

Действительно, в некоторых случаях потребление яиц нужно ограничивать по врачебным показаниям. Но если проблем с «плохим» холестерином нет, в неделю разрешается съедать около 7 яиц. Будут ли они всмятку или в виде омлета — не важно. Главное, чтобы в составе было поменьше жиров и соли. Об этом изданию sb.by рассказала нутрициолог Светлана Синиченко.

Как известно, в яйцах много белка, витаминов В и D, железа, цинка и селена. Порой омлет даже помогал улучшить липидный профиль крови за счет повышения уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП). В целом это весьма полезное блюдо, если с ним не перебарщивать.

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