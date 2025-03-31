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Почему от ананаса во рту покалывает? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Почему от ананаса во рту покалывает?

Ананас — это вкусный фрукт, но его употребление может вызвать неприятные ощущения во рту.

Это связано с бромелайном, ферментом, который расщепляет белки и вызывает покалывание или жжение. Бромелайн безопасен для человека, и его концентрация в ананасе невысока. Он эффективно защищает растение от вредителей, а в больших дозах (например, в виде геля) может помочь нам при язвах во рту.

Другие тропические фрукты, такие как папайя, содержат аналогичные ферменты, но не вызывают дискомфорта. Кислотность ананаса (pH 3–4) может усиливать эффект бромелайна. Чтобы избежать покалывания, можно замочить очищенный ананас в соленой воде или приготовить его на гриле — тепло дезактивирует ферменты.

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