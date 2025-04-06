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Можно ли есть чеснок на завтрак? 1 879

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Можно ли есть чеснок на завтрак?

Можно ли принимать чеснок утром натощак в небольшом количестве?

Нельзя.

При отсутствии противопоказаний и вне обострений чеснок можно употреблять в индивидуально переносимых количествах в составе пищи, но не натощак.

Объясняет врач-гастроэнтеролог Наталья НАЗАРОВА: «Употребление чеснока противопоказано при обострении эрозивно-язвенных заболеваний ЖКТ, желчнокаменной болезни и синдроме раздраженного кишечника, поскольку он стимулирует выработку пищеварительных ферментов, что может провоцировать обострения. Кроме того, чеснок способен раздражать слизистую желудка и кишечника, а также вызывать повышенное газообразование».

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Вы бы ещё задались вопросом-можно ли пить уксус на тощак. Даже 200 грамма соли смертельно на тощак если сожрать одномоментно. Пустое брюхо эт не шутки.

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