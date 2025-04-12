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Почему лучше отказаться от бутербродов утром — и что есть вместо них 1 4497

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
Почему лучше отказаться от бутербродов утром — и что есть вместо них

Хирург Алексей Умнов предостерёг от употребления бутербродов с колбасой на завтрак. По его словам, такой выбор может негативно сказаться на здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы.

Колбаса относится к категории продуктов из переработанного мяса. Она состоит из измельчённого мясного сырья, соли, жира и пищевых добавок. Умнов подчёркивает, что регулярное потребление подобных продуктов повышает уровень холестерина, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, такой завтрак может способствовать набору лишнего веса и увеличению риска развития сахарного диабета второго типа.

Отдельную обеспокоенность у специалиста вызывает состав недорогих сортов колбасы. По его словам, в таких продуктах нередко используется мясо механической обвалки — это означает добавление в продукт мелких костей, хрящей и соединительной ткани. Подобные компоненты, по мнению врача, при частом употреблении могут оказывать нагрузку на почки и способствовать развитию мочекаменной болезни.

Дополнительный вред могут наносить специи и избыток соли. Приправы раздражают слизистую желудка, а высокая солёность способствует повышению артериального давления и увеличивает нагрузку на почки.

Умнов советует заменять бутерброды с колбасой на более сбалансированные завтраки — например, на блюда с белком, овощами и цельнозерновыми продуктами.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го апреля

    Бред! Ну и что переработанное мясо. Любое мясо расщепляется желчью на простые растворимые углеводы и всасываются в кровь.

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