«Золотые» грибы: почему трюфели так дорого стоят?

В 2014 году белый трюфель весом 1,89 кг был продан на аукционе Sotheby's за 61 250 долларов. До сих пор это самый большой найденный трюфель! Однако этот гриб мог стоить намного дороже. Из-за большого урожая в результате обильных дождей в Италии, оптовые цены упали на 50% по сравнению с двумя предыдущими годами. Но почему трюфели стоят так много?

Трюфель — это дикий, натуральный продукт. Это не то, что можно культивировать или контролировать. Именно эта непредсказуемость способствует тому, что трюфели могут стоить очень дорого. А белые трюфели завода «Урбани», которые встречаются реже и стоят дороже, чем черные, поставляются и вовсе лишь из Италии (редко они произрастают в Хорватии)!

«Урбани» же сотрудничает с сетью из тысяч человек, которые занимаются поиском трюфелей по всей Италии. Один охотник за трюфелями с собакой может найти небольшое количество — 56 г, 85 г — поэтому нужно много людей, чтобы собрать необходимое количество для поставок всему миру! Это также добавляет стоимость трюфелям.

Как проходит охота за трюфелем

Сегодня трюфели ищут с помощью собак. Но раньше этим занимались лишь самки свиней. Дело в том, что для них трюфели пахнут тестостероном, что позволяет животным легко находить гриб. Однако со свиньями существовала проблема — они искали трюфель, чтобы быстро съесть его. Иногда было просто невозможно понять, что животное уже нашло и съело гриб.

Поэтому люди обучили этому собак, которые в отличие от свиней, были рады простому угощению от хозяина. Сегодня, согласно веб-сайту «Урбани», лучшими породами для охоты за трюфелями являются итальянская водяная собака, итальянский бракк и пойнтер, но также для поиска используются лабрадоры, бигли, сеттеры и кокер-спаниели.

Как транспортировка влияет на стоимость трюфелей

Еще одна вещь, которая сказывается на стоимости грибов — добыча и транспортировка. Как только трюфель извлечен из земли, часть драгоценной находки возвращается обратно в почву, чтобы споры могли и дальше распространять грибы.

Дальше собиратели сталкиваются с проблемой обезвоживания, ведь трюфели сразу же начинают терять воду, как только их выкапывают. Именно поэтому продавцы этих дорогостоящих грибов не жалеют никаких средств, чтобы доставить трюфель на производство или в ресторан, как можно быстрее.

Сегодня многие трюфели, которые подают в лучших ресторанах Италии, находились в почве еще 36 часов назад. Именно поэтому их стоимость так высока. Черные трюфели, наиболее распространенный сорт, они стоят около 103 долларов за унцию (28 г), в то время как белые трюфели — 300 долларов за унцию. К счастью, если у вас нет средств на такое удовольствие, вы всегда можете приобрести трюфельное масло, которое тоже очень вкусное!