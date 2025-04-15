Самый полезный способ приготовления кофе определили ученые из Швеции

Шведские эксперты-медики выяснили, что кофе из кофемашин содержит больше веществ, повышающих уровень холестерина.

Доктор медицинских наук Дэвид Игман установил, что самым полезным для сердца и сосудов станет напиток, приготовленный с помощью бумажного фильтра. В кофе из автоматов, где заваривание происходит проливом, и в кофе из турки слишком высока концентрация дитерпенов — кафестола и кахвеола. Из-за них растет «плохой» холестерин в крови.

«Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути», — отметила эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Средние результаты показал кофе, который сделали во френч-прессе, гейзерной кофеварке или в капсульной кофемашине.