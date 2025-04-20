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Диетолог ответила, сколько вареных яиц можно есть в день, если вы не спортсмен 1 981

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.04.2025
BB.LV
Диетолог ответила, сколько вареных яиц можно есть в день, если вы не спортсмен

Биохимик, нутрициолог, психолог по РПП Анна Дивинская рассказала, сколько яиц можно есть в день, если вы не спортсмен. По ее словам, яйца часто вызывают споры, касающиеся их оптимального количества для потребления. Поэтому для начала эксперт советует разобраться, как они влияют на здоровье и общее самочувствие человека.

Так одно вареное яйцо содержит около 70 калорий, 6 граммов белка и множество витаминов и минералов, таких как витамин D, B12, селен и холин. Холин, в частности, важен для поддержания здоровья мозга и метаболизма.

«Согласно рекомендациям диетологов, умеренное потребление яиц может быть вполне безопасным для большинства людей. В среднем, можно рекомендовать съедать 1-3 яйца в день, в зависимости от общих потребностей в белке и калорийности рациона. При этом важно учитывать и другие источники белка и жиров в вашем рационе», — сказала специалист.

Дивинская подчеркнула, что нет точных научных доказательств того, что яйца способствуют повышению холестерина. Однако тем, кто уже страдает от повышенного уровня холестерина, рекомендуется соблюдать осторожность и ограничить количество потребляемых яиц до 2-3 в неделю.

«Важно помнить о способе приготовления яиц. Вареные яйца — более здоровый вариант по сравнению с жареными, так как готовятся без добавления масла», — добавила биохимик.

Эксперт также отметила, что полезной и разумной нормой для спортсменов будет 1-2 вареных яйца в день. Это обеспечит организм необходимыми веществами, не создавая при этом рисков для здоровья.

«Не забывайте разнообразить свой рацион, добавляя другие виды белковой пищи, овощи и цельнозерновые продукты, и ваше питание будет сбалансированным и полезным», — подытожила Анна.

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(1)
  • VS
    Vad Sorry
    20-го апреля

    Надо есть креветки, красную икру,черную, баранину и обязательно орехи, после этого надо 2 яйца и заесть черникой и главное органическое кофе утром пожалуйста ни передайте!!!

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