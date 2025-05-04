Диетолог объяснила, из каких продуктов должен состоять правильный завтрак

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, из каких продуктов должен состоять правильный завтрак

Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, какие продукты должен включать правильный завтрак. По ее словам, первый прием пищи — это самый важный этап начала дня.

Завтрак дает бодрость и энергию, способствует укреплению иммунитета, помогает запустить работу ЖКТ и уберегает от желания перекусить чем-то неполезным в течение дня. Однако многие люди едят с утра не совсем здоровую пищу, которая может нанести только вред организму.

«Что должен включать в себя полноценный завтрак? Прежде всего, чтобы он пошел на пользу, нужно первым делом выпить стакан теплой воды. Это поможет разбудить организм, дать старт работе органов желудочно-кишечного тракта», — сказала эксперт.

Для полноценного и правильного завтрака нутрициолог советует выбирать правильные продукты. В качестве белка — яйца (яичница, омлет, отварное яйцо, яйцо-пашот), различные паштеты из печени птицы или говяжьей печени, отварной язык или нежирное мясо, домашняя ветчина. Рыба может быть запеченная и соленая. Подойдет также и паштет из рыбы с зеленью.

Из сложных углеводов можно выбрать цельнозерновые каши (гречка, киноа, пшено, амарант, овес, булгур, черный или бурый рис), цельнозерновой хлеб в неочищенном зерне. В кашу можно добавить растительное молоко, сухофрукты, орехи или семена, по желанию немного меда или ягод. Мюсли также подойдут как источник сложных углеводов, но только нужно помнить, что они не должны содержать сахара и синтетических добавок.

Еще завтрак должен включать овощи, в них содержится много клетчатки и мало калорий. Овощи лучше есть в запеченном виде или сделать оладьи, вафли, например из кабачка, тыквы или цветной капусты. Разрешается приготовить салат из свежих овощей или овощной смузи. Эксперт советует добавить горсть зелени, как источник фолиевой кислоты и хлорофилла.

«В утренний прием пищи можно добавить различные виды сыров: мягкий творожный сыр, пармезан, сыр качотта или адыгейский сыр, халуми. Это прекрасные источники не только кальция, но и лакто- и пропионобактерий. Творог можно есть на завтрак в виде сырников с добавлением рисовой муки и топпингом из свежих или замороженных ягод», — подчеркнула Фарисеева.

Кроме того, утренний прием пищи должен обязательно включать жиры. Например, масло сливочное или гхи, растительные масла. Также богата жирами печень тресковых рыб и икра.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
