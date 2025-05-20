Как сделать ЗОЖ вкуснее: 5 советов от эксперта

Технолог Лариса Румянцева рассказала, как внести разнообразие в здоровый образ жизни, чтобы он не стал рутиной.

Экзотические продукты. По словам эксперта, стоит включить в рацион необычные и полезные продукты, такие как киноа, чиа, морские водоросли, амарант, разнообразные семена и орехи. Они обогатят меню новыми вкусами и улучшат пищевую ценность блюд.

Альтернативные способы приготовления. Разные методы готовки — запекание, тушение, приготовление на пару или гриле — не только меняют вкус, но и помогают создать полезные вариации привычных рецептов.

Ароматные специи. Пряности и травы делают полезную пищу ярче и аппетитнее. Куркума, зира, розмарин и базилик не только улучшают вкус, но и обладают полезными свойствами.

Суперфуды на каждый день. Технолог рекомендует использовать суперфуды — продукты с высокой концентрацией питательных веществ. Это могут быть ягоды годжи, мака, спирулина и другие добавки.

Международные кулинарные традиции. Чтобы разнообразить меню, стоит вдохновляться кухнями мира. Например, заменить обычные макароны на лапшу из цуккини (на фото) или попробовать блюда японской, средиземноморской или тайской кухни.

Румянцева подчёркивает: здоровое питание не должно быть скучным. Эксперименты с ингредиентами, вкусами и техниками приготовления делают ЗОЖ более интересным и устойчивым в долгосрочной перспективе.