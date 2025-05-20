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Почему желтеет бадан 0 358

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Почему желтеет бадан

После цветения у бадана начинают желтеть нижние листья. Может быть это связано с повышенной кислотностью почвы на участке?

После весеннего цветения бадана в пазухах верхних листьев прорастают по 2–4 крупных дочерних почки. Вскоре образуются розетки молодых листьев. При этом прошлогодние листья начинают постепенно отмирать. Это — естественный процесс, так как каждый лист данного растения живет около года.

Бадан — довольно неприхотливый многолетник, который может расти как на открытых участках, так и в полутени и в тени. Поэтому кожистые блестящие листья бадана являются незаменимым элементом оформления тенистых уголков сада. Бадан хорошо растет на любых почвах, хотя предпочитает легкие, удобренные, не задерненные. В засушливых условиях растению необходим полив, иначе его листья будут мельчать, а сроки цветения сократятся.

При хорошем уходе и благоприятных почвенных условиях зимующая часть многолетников сильно разрастается, образуя большое количество замещающих почек. Через какое–то время почки и побеги начинают теснить друг друга. Такие растения проявляют признаки угнетения. Снижается прирост цветущих побегов, уменьшается их количество на кусте, да и сами кустики не достигают тех размеров, какие у них были в первые годы после посадки. В этих случаях нужно разделить многолетники или заменить их молодыми растениями, если размножение происходит семенами.

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