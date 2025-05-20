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Секреты приготовления яиц всмятку 0 741

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Секреты приготовления яиц всмятку

Признавайтесь, кто в детстве ел по утрам яйца всмятку? Скорее всего, те, кто до определенного возраста сидел дома с бабушкой. Ну, или по каким-то причинам проводил под ее неусыпным вниманием много времени.

Так вот, бабушки, не знавшие страшного слова «холестерин», были уверены, что детям очень полезны яйца, особенно прошедшие наименьшую тепловую обработку. О сырых обычно речь не шла, а вот вариант всмятку считался идеальным для растущего организма. Тем более и сами «организмы», особенно нежного возраста, не сильно любящие жевать, радостно уплетали такие яйца, нередко из блюдечка вместе с раскрошенным туда же хлебом.

Что же касается нас, уже прилично повзрослевших детей, то многие и по сей день не прочь съесть парочку яиц всмятку на завтрак или после тренировки в зале (тренеры поддерживают такую идею). Проблема возникает с приготовлением такого «блюда»: кто-то недодерживает его на огне и получает слишком жидкую консистенцию, а кто-то передерживает — едва ли не до состояния «вкрутую». И это неудивительно! Дело в том, что для процесса варки яиц важны не то что минуты, а секунды. Чтобы достигать идеального результата, гурманы-перфекционисты даже приобретают специальные устройства — механические таймеры, которые, согласно идее производителя, его гарантируют. Что и говорить: прогресс не стоит на месте!

А вот в стародавние времена люди запросто обходились без таких чудес техники. Древние египтяне, например, как утверждают некоторые источники, клали куриные яйца в пращу (древнее метательное орудие: камень в тряпке, помещенный в петлю веревки) и интенсивно раскручивали над головой. В процессе трения содержимое нагревалось примерно до состояния, которое мы сейчас и назвали бы «всмятку». Значительно позже слегка приготовленные яйца подавались на стол французских монархов. Чтобы довести этот продукт до необходимой степени готовности, повара опускали его в кипящую воду и просто считали до ста. Ну а затем затейники-французы придумали более изысканный вариант — яйца пашот, хотя это уже совсем другая история.

Как отслеживали время варки яиц всмятку наши бабушки, остается загадкой (скорее всего, тоже считали, заодно обучая внуков). Сегодня же, к счастью, есть возможность засекать заветные минуты и секунды с помощью таймера-секундомера в смартфоне. Осталось только конкретизировать время приготовления, чтобы получилось именно то, что задумывалось. Но при этом стоит учитывать и некоторые тонкости, о которых мы расскажем прямо сейчас. Итак, принимайте «инструкции»!

Варим яйца всмятку на плите

1-й способ

Положите яйца в небольшой ковшик. «Небольшой» — важно это примечание, потому что, если для приготовления взять, например, кастрюлю емкостью 3 л, вода в ней будет слишком долго нагреваться. Вместе с содержимым и яйцо, белок которого в результате загустеет и образует тот самый «мешочек», который нам совсем не нужен.

Так вот, залейте яйца в ковшике холодной водой так, чтобы она покрыла их слоем 2 см. Доведите до кипения на сильном огне (стойте рядом с плитой, не уходите, чтобы не упустить момент!). Затем сразу же выключите его и закройте ковшик крышкой. Через 2 минуты получатся яйца всмятку.

2-й способ

Положите яйца в небольшой ковшик. Залейте холодной водой так, чтобы она покрыла их слоем 3 см. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите его до среднего.

Засеките с этого момента 1 минуту 30 секунд и затем сразу же переложите яйца в миску с очень холодной водой. Готово!

3-й способ

Вскипятите на сильном огне в ковшике воду (налейте ее на 2–3 см высоты емкости). Добавьте 1 ч. л. соли. Через минуту уменьшите огонь до среднего. Опустите в горячую воду яйцо комнатной температуры (!!!) шумовкой. Варите 2 минуты 30 секунд. Переложите яйцо в миску с очень холодной водой.

Варим яйца всмятку в мультиварке

В чашу мультиварки влейте 1 л воды. Поместите внутрь специальную решетку или подставку для варки на пару. Выложите сверху яйца. Включите режим «Варка на пару». Готовьте яйца 3 минуты после закипания воды.

Можно поступить и по-другому. Положите в чашу мультиварки яйца и залейте их холодной водой. Добавьте 1 ч. л. соли. Включите режим «Варка на пару» и дождитесь кипения. Засеките 2 минуты: по истечении этого времени яйца всмятку будут готовы.

Важные моменты

Перед тем как начать готовить яйца всмятку, скорлупу следует осторожно, но тщательно вымыть губкой со средством для посуды, с содой или с мылом. Процесс термической обработки будет совсем недолгим, поэтому подобные гигиенические процедуры не повредят.

После варки яйца всмятку следует опустить в ледяную воду минуты на 2. Это прекратит процесс тепловой обработки внутри и будет способствовать лучшему отделению скорлупы при очищении.

При варке яиц следует учитывать их категорию. Для крупных яиц смело можно добавить 10–20 секунд, для мелких (С2) — убавить 10.

С чем подавать яйца всмятку

Можно в чистом виде: именно так и едят их большинство опрошенных нами людей. Но есть и более сложные варианты! Например, подать яйца всмятку с гренками, обжаренными с чесноком и зеленью. Или вылить содержимое яйца на блюдечко, раскрошить в него же ломтик черного хлеба и размять вилкой. Посолить, поперчить, посыпать рубленой зеленью.

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