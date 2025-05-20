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Вы неправильно охлаждаете пиво! Эксперты рассказали о самом быстром способе охладить выпивку 0 458

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Вы неправильно охлаждаете пиво! Эксперты рассказали о самом быстром способе охладить выпивку
ФОТО: pixabay

Лето не за горами, и нет ничего лучше, чем устроить шашлыки в саду за домом с холодным пивом. Но в спешке, связанной с приготовлением мяса на гриле, даже самый опытный хозяин может забыть охладить пиво...

К счастью, новое исследование выявило самый быстрый способ охладить пиво – и это не значит, что его нужно класть в морозилку.

Как же это работает?

По мнению экспертов, самый быстрый способ охладить пиво — это поместить его в ведро с холодной водой, добавив в него не только лед, но и соль. Температура замерзания соленой воды ниже, чем у обычной.

И хотя температура ведерка со льдом и водой может колебаться в пределах или чуть выше 0°C, добавление соли будет означать, что температура ледяного раствора на самом деле может быть ниже нуля.

При минусовой температуре пиво охлаждается быстрее и, в конечном счете, становится еще холоднее.

При использовании этого метода, исследователи обнаружили, что температура пива за полчаса снизилась на 18,9°C, и в результате температура пива осталась на уровне 1,6°C! Спустя час исследователям удалось снизить температуру пива до чуть менее 0°C.

Если у вас не осталось соли, не волнуйтесь – еще не все потеряно. Второй по эффективности способ быстрого охлаждения пива — это тот же метод, но только без соли. Авторы обнаружили, что лед и холодная вода, помещенные в большой переносной холодильник, снижают температуру пива с 20°C до 3,9°C за полчаса.

В противном случае, есть еще один хороший способ — поставить пиво на среднюю полку морозильной камеры, чтобы за полчаса снизить температуру до 7,8 °C. Однако этот метод сопряжен с потенциальными проблемами, такими как невозможность найти достаточно места и забывчивость о том, что там находится пиво, что приводит к замораживанию или взрыву бутылок.

Эксперты также протестировали популярный онлайн-способ накрыть бутылку влажной салфеткой и поместить ее в морозильную камеру.

Этот метод действительно позволил снизить температуру пива до 8,9 °C за 30 минут, но он работал не так эффективно, как простое помещение бутылки в морозильную камеру без салфетки.

Одним из двух худших методов было подержать пиво под краном с холодной водой в течение трех минут – такой подход обычно выбирают студенты. Это снизило температуру пива всего на 2,5°C – с 20,5°C до 18°C, что привело к получению чуть теплого напитка и потере воды.

Не менее бессмысленным было погружение в ведро с холодной водопроводной водой – температура также снижалась с 20,5°C до 18°C.

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