Эксперт назвал растворимый кофе идеальным выбором для дома

Растворимый кофе нельзя испортить в домашних условиях, сообщил эксперт С. Митрофанов.

У каждого метода приготовления кофе своя специфика. Вкус напитка зависит от качества помола, температуры воды и прочих нюансов. По словам специалиста, зерновой кофе подходит для дома, однако даже незначительная ошибка способна свести все усилия на нет.

Как сказал Митрофанов, в настоящее время приготовить напиток со вкусом, задуманным производителем, позволяет только растворимый кофе.

Однако необходимо помнить, что подходящая температура не должна превышать 75 °C, поскольку чересчур горячая вода обжигает кофе, лишая его аромата.