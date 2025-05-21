Имбирь или куркума? Эксперты нашли новую полезную добавку в чай

Чай с этой пряностью оказывает ощутимое влияние на здоровье — помогает стабилизировать уровень сахара в крови и похудеть.

Как сообщает издание Verywell Health со ссылкой на результаты современных научных исследований, чай с корицей — новый тренд, который полностью себя оправдывает.

Регулярное употребление напитка позволяет контролировать уровень глюкозы. Кроме того, чай с пряностью способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, нормализует артериальное давление, облегчает менструальные боли, а также уменьшает индекс массы тела, объем талии и вес уже через 4 недели.

Важным преимуществом считается и высокая антиоксидантная активность — корица богата каротиноидами, флавоноидами и другими веществами, защищающими клетки от разрушения. Чай сам по себе славится тем же самым, поэтому эксперты говорят о двойной пользе напитка.

Для приготовления коричного чая нужно настоять 60 г палочек корицы в 1 л воды при комнатной температуре в течение 24 часов, затем довести все до кипения и процедить. Альтернативный способ — заварить 1–2 ч. л. молотой корицы, а после процедить напиток через сито.

Однако есть несколько «но». При чрезмерном употреблении пряность вызывает побочные эффекты — аллергические реакции и сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Особую осторожность должны соблюдать беременные женщины, люди с заболеваниями почек и пациенты на антикоагулянтах или химиотерапии.