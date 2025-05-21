Молочная продукция стабилизирует уровень глюкозы в крови: исследование

Исследователи из Индии и Великобритании выяснили, что употребление молочной продукции способствует стабилизации уровня глюкозы в крови эффективнее, нежели веганские диеты. Итоги научной работы размещены в Clinical Nutrition.

В исследовании поучаствовали 30 здоровых взрослых, придерживавшихся 2 разных режимов питания на протяжении 2 недель. Одна группа питалась растительными и молочными продуктами, а другая соблюдала веганскую диету. Калорийность и содержание макронутриентов были одинаковыми.

У всех участников были сенсоры, фиксировавшие колебания уровня глюкозы в крови каждые четверть часа. Как выяснилось, у употреблявших молочные изделия уровень глюкозы был ниже и стабильнее. Кроме того, в их крови была повышена концентрация ацетилкарнитина, помогающего утилизировать жиры и снижающего окислительный стресс. У соблюдавших веганский режим питания, наоборот, обнаружили рост фенилаланина — аминокислоты, при переизбытке нарушающей усвоение глюкозы.

По словам исследователей, итоги работы имеют большое значение для стран с большим количеством людей с диабетом II типа. Как говорят ученые, отказ от молочных изделий не всегда оказывает ожидаемый эффект на обмен веществ.