Что можно приготовить из жимолости

Жимолость — ягода на любителя, зато ароматная и очень полезная. Лучше всего ее есть в свежем виде, можно добавить в кашу или творог. Подходит жимолость для приготовления варенья, начинки для пирога.
Чем хороша жимолость
Жимолость — ягода полезная. Если погода не слишком жаркая, то жимолость заметно кислит и набирает больше аскорбиновой кислоты. В жару же — жимолость набирает сладость.
Ягоды содержат такие важные витамины, как B1, B2, B9, P и A. Среди органических кислот выделяются лимонная, щавелевая, яблочная и янтарная, а также присутствуют пектиновые соединения и танины.
В жимолости много калия (до 70 мг), магния (около 21 мг), фосфора (примерно 35 мг), кальция (почти 19 мг), натрия (около 35 мг) и йода (примерно 90 мкг). Сочетание витаминов C и P укрепляет сосуды и снижает кровяное давление. Оптимальная пропорция фосфора и кальция поддерживает здоровье костной ткани и зубной эмали. Присутствие йода полезно для функционирования щитовидной железы, а медь активизирует образование гемоглобина и улучшает усвоение железа организмом.
Ягоды жимолости помогают выводить токсичные тяжелые металлы, оказывают мочегонный эффект, борются с воспалениями. Они особенно ценятся людьми, страдающими сахарным диабетом, благодаря своему положительному влиянию на обмен веществ.
Успеть до дроздов
Набравшая сладость жимолость — любимое лакомство садовых птиц, особенно активничают дрозды, они могут уничтожить урожай за полчаса. К сожалению, никакие трещотки или пугало дроздов не остановят.
Можно закрывать кусты мелкой сеткой: чем мельче, тем лучше, чтобы сами птицы в ней не запутывались. Но сетка может ломать ветки самого растения, деформировать его. Обычно жимолость сажают рядом с забором, если получится, лучше сетку зацепить за забор.
Еще один вариант — нетканка. В ней птицы не запутаются.
Также рекомендуют ультразвуковые отпугиватели, зеркала на ветки — но все эти ухищрения не всегда эффективны.
Самый надежный способ — успеть собрать ягоды до нашествия дроздов, которые обычно ждут, пока жимолость наберет больше сладости. Так что, если вы видите, что ягоды почти созрели, собирайте и ничего не оставляйте.
Варенье из жимолости
1 кг жимолости,
1 кг сахара.
Шаг 1. Жимолость перебрать, удалить все листочки и мусор. Помыть ягоды.
Шаг 2. Выложить жимолость в тазик или кастрюлю, засыпать сахаром, оставить на 3 часа.
Шаг 3. Все перемешать, поставить на небольшой огонь и довести до кипения.
Шаг 4. Как закипит, варить 5 минут, снимая пену. Потом выключить.
Шаг 5. Дать остыть, потом еще раз проварить варенье в течение 10 минут после закипания.
Шаг 6. Остудить, разложить по стерилизованным банкам, закатать прокипяченными крышками. Убрать на длительное хранение.
Оставить комментарий