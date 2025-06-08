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Что можно приготовить из жимолости 0 2205

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Что можно приготовить из жимолости

Жимолость — ягода на любителя, зато ароматная и очень полезная. Лучше всего ее есть в свежем виде, можно добавить в кашу или творог. Подходит жимолость для приготовления варенья, начинки для пирога.

Чем хороша жимолость

Жимолость — ягода полезная. Если погода не слишком жаркая, то жимолость заметно кислит и набирает больше аскорбиновой кислоты. В жару же — жимолость набирает сладость.

Ягоды содержат такие важные витамины, как B1, B2, B9, P и A. Среди органических кислот выделяются лимонная, щавелевая, яблочная и янтарная, а также присутствуют пектиновые соединения и танины.

В жимолости много калия (до 70 мг), магния (около 21 мг), фосфора (примерно 35 мг), кальция (почти 19 мг), натрия (около 35 мг) и йода (примерно 90 мкг). Сочетание витаминов C и P укрепляет сосуды и снижает кровяное давление. Оптимальная пропорция фосфора и кальция поддерживает здоровье костной ткани и зубной эмали. Присутствие йода полезно для функционирования щитовидной железы, а медь активизирует образование гемоглобина и улучшает усвоение железа организмом.

Ягоды жимолости помогают выводить токсичные тяжелые металлы, оказывают мочегонный эффект, борются с воспалениями. Они особенно ценятся людьми, страдающими сахарным диабетом, благодаря своему положительному влиянию на обмен веществ.

Успеть до дроздов

Набравшая сладость жимолость — любимое лакомство садовых птиц, особенно активничают дрозды, они могут уничтожить урожай за полчаса. К сожалению, никакие трещотки или пугало дроздов не остановят.

Можно закрывать кусты мелкой сеткой: чем мельче, тем лучше, чтобы сами птицы в ней не запутывались. Но сетка может ломать ветки самого растения, деформировать его. Обычно жимолость сажают рядом с забором, если получится, лучше сетку зацепить за забор.

Еще один вариант — нетканка. В ней птицы не запутаются.

Также рекомендуют ультразвуковые отпугиватели, зеркала на ветки — но все эти ухищрения не всегда эффективны.

Самый надежный способ — успеть собрать ягоды до нашествия дроздов, которые обычно ждут, пока жимолость наберет больше сладости. Так что, если вы видите, что ягоды почти созрели, собирайте и ничего не оставляйте.

Варенье из жимолости

1 кг жимолости,
1 кг сахара.

Шаг 1. Жимолость перебрать, удалить все листочки и мусор. Помыть ягоды.

Шаг 2. Выложить жимолость в тазик или кастрюлю, засыпать сахаром, оставить на 3 часа.

Шаг 3. Все перемешать, поставить на небольшой огонь и довести до кипения.

Шаг 4. Как закипит, варить 5 минут, снимая пену. Потом выключить.

Шаг 5. Дать остыть, потом еще раз проварить варенье в течение 10 минут после закипания.

Шаг 6. Остудить, разложить по стерилизованным банкам, закатать прокипяченными крышками. Убрать на длительное хранение.

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