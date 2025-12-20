Свежие манго славятся своими полезными свойствами, но и в сушеном виде этот фрукт обладает высоким содержанием необходимых организму веществ. О пользе сухофрукта рассказала нутрициолог Лариса Артеменко.

Лариса Артеменко утверждает, что свежее манго является богатым источником витаминов и минералов. Однако, поскольку сезон этого фрукта короток, производители начали его сушить. Эксперт предлагает разобраться в различиях между сушеным и свежим манго, а также узнать о его пользе и о том, почему некоторым людям стоит ограничить его потребление.

«Определить точное содержание витаминов, микро- и макроэлементов, которые сохраняются в высушенном фрукте, можно только с помощью лабораторных исследований. Эти показатели зависят от метода сушки и добавления сахара. Например, рассмотрим фрукт, который не подвергался термической обработке и не был подслащен. К несомненным преимуществам сушеного манго можно отнести высокое содержание антиоксидантов, таких как лютеин и зеоксантин, которые защищают сетчатку глаза от вредного синего спектра, а мангиферин помогает защитить клетки сердца. Сушеный фрукт также сохраняет витамины A, C, D, E и группы B, минералы, такие как медь, марганец, фосфор, калий, и богат клетчаткой. Каротиноиды, содержащиеся в манго, поддерживают иммунную систему», — говорит Лариса Артеменко.

Сладкий перекус из сушеного манго будет полезнее большинства шоколадок и, тем более, булочек. Тем не менее, нутрициолог подчеркивает, что к сушеному манго следует относиться осторожно и не употреблять более двух-трех ломтиков. Людям с нарушениями углеводного обмена, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом стоит вообще избегать этого фрукта. В нем содержится значительное количество калорий — около 380 ккал на 100 граммов, а гликемический индекс составляет 56 единиц.

В отличие от других продуктов, манго редко вызывает аллергические реакции, но исключать такую возможность не следует.

«Чтобы избежать аллергических реакций, таких как нарушения пищеварительной системы, дерматиты, отек Квинке и другие проявления, пробовать продукт впервые лучше в небольших количествах и следить за состоянием организма после его употребления», — рекомендует Лариса Артеменко.