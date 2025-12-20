Продукты, содержащие клетчатку, составляют основу питания для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Диетологи и доктора медицинских наук Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос назвали продукт, который они считают наиболее эффективным для контроля веса.

Контроль веса представляет собой непростую задачу для многих, поэтому специалисты в области диетологии ищут наиболее эффективные методы и продукты, способствующие снижению веса. Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос уверены, что именно продукты с высоким содержанием клетчатки демонстрируют наилучшие результаты в стремлении к стройной фигуре.

«Несмотря на все преимущества растительной пищи, которая является лидером по содержанию клетчатки, существует лишь один продукт, который полезен вдвойне. Это фисташки. Эти орехи, помимо растительных волокон, содержат значительное количество белка. Такое сочетание делает фисташки отличным средством для насыщения и помогает избежать лишних перекусов. Кроме того, клетчатка облегчает процесс пищеварения и не создает нагрузки на желудочно-кишечный тракт», — объясняет доктор Тэмми Лакатос Шеймс.

Диетолог Лисси Лакатос добавляет, что в природе такое сочетание клетчатки и белка встречается крайне редко, как сообщает онлайн-издание ETNT.

«В 100 граммах фисташек содержится 10 граммов клетчатки и 20 граммов белка. Это сочетание компонентов положительно сказывается на стабилизации уровня сахара в крови и снижает тягу к сладкому, что имеет решающее значение для похудения», — подчеркивает Тэмми Лакатос Шеймс.

Среди полезных свойств этого продукта эксперты также отмечают наличие антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы, затрудняющие процесс похудения.

Диетологи рекомендуют включать фисташки в свой рацион и считают, что их лучше всего добавлять в творог, йогурт, овсянку, салаты или горячие блюда из рыбы и мяса.