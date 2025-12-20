Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетологи выделили продукт №1 для желающих сбросить вес 2 947

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетологи выделили продукт №1 для желающих сбросить вес

Продукты, содержащие клетчатку, составляют основу питания для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Диетологи и доктора медицинских наук Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос назвали продукт, который они считают наиболее эффективным для контроля веса.

 

Контроль веса представляет собой непростую задачу для многих, поэтому специалисты в области диетологии ищут наиболее эффективные методы и продукты, способствующие снижению веса. Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос уверены, что именно продукты с высоким содержанием клетчатки демонстрируют наилучшие результаты в стремлении к стройной фигуре.

«Несмотря на все преимущества растительной пищи, которая является лидером по содержанию клетчатки, существует лишь один продукт, который полезен вдвойне. Это фисташки. Эти орехи, помимо растительных волокон, содержат значительное количество белка. Такое сочетание делает фисташки отличным средством для насыщения и помогает избежать лишних перекусов. Кроме того, клетчатка облегчает процесс пищеварения и не создает нагрузки на желудочно-кишечный тракт», — объясняет доктор Тэмми Лакатос Шеймс.

Диетолог Лисси Лакатос добавляет, что в природе такое сочетание клетчатки и белка встречается крайне редко, как сообщает онлайн-издание ETNT.

«В 100 граммах фисташек содержится 10 граммов клетчатки и 20 граммов белка. Это сочетание компонентов положительно сказывается на стабилизации уровня сахара в крови и снижает тягу к сладкому, что имеет решающее значение для похудения», — подчеркивает Тэмми Лакатос Шеймс.

Среди полезных свойств этого продукта эксперты также отмечают наличие антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы, затрудняющие процесс похудения.

Диетологи рекомендуют включать фисташки в свой рацион и считают, что их лучше всего добавлять в творог, йогурт, овсянку, салаты или горячие блюда из рыбы и мяса.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра
Изображение к статье: Когда и как правильно солить бульон: распространённая ошибка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео