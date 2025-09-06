Baltijas balss logotype
Еда и рецепты
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Какие продукты нельзя греть в микроволновке?

Быстрый способ разогреть пищу в микроволновке подходит далеко не для всех напитков и продуктов. Производители техники и эксперты в области пищевой безопасности составили свой черный список.

Яйца (вареные) — под белковой пленкой яйца накапливается пар, что часто становится причиной ожогов слизистой после укуса.

Яйца (сырые) — взрываются и пачкают печь.

Зелень, листовые овощи — в микроволновке свежая зелень жухнет и темнеет, а нитраты, накопленные в листьях, в СВЧ могут превратиться в потенциально вредные нитрозамины.

Хлеб — сильно пересыхает, лучше его подсушить на сковородке.

Виноград, помидоры — мякоть превращается в расплавленное желе (можно обжечься), а тонкая кожица лопается.

Крем-супы — из-за вязкой консистенции начинают бурлить словно лава, пачкая стенки микроволновки, опять же суп местами остается холодным, а тарелка горячей.

Рыба и морепродукты — повреждается структуру продукта, может появиться неприятный привкус. Кроме того, рыбный запах долго не выветривается из печи.

Кисломолочные продукты — теряют свои полезные свойства.

Кофе — лучше допить холодным или перелить в емкость и разогреть на слабом огне, потому что в печи у него испортится/изменится вкус.

Острый перец — блюда с добавлением стручкового перца (халапеньо, чили) могут вызывать раздражение слизистой, потому что при нагревании перец активно выделяет капсаицин, отвечающий за его жгучесть.

Замороженные ягоды, овощи и фрукты — консистенция становится более водянистой, теряется вкус и полезные витамины.

Рис — зерна будут «стрелять» как попкорн, также в них встречаются бактерии Bacillus cereus, которые в микроволновой печи не погибают и могут вызвать пищевое отравление.

Грибы — есть риск получить пищевое расстройство.

Мясные полуфабрикаты — при нагревании жиры, содержащиеся в сосисках, беконе, колбасах, окисляются, образуя вредные для здоровья вещества.

Мед — нарушается его структура, есть риск образования гидроксиметилфурфурола, который некоторые ученые считают канцерогенным веществом.

Детское питание, включая грудное молоко и пюре — нагревается неравномерно (ребенок может обжечься) и теряют питательные свойства. Для подогрева педиатры советуют использовать водяную баню.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео