В случае угрозы критической инфраструктуре разрешено будет сбивать беспилотники, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Если вблизи объекта критической инфраструктуры будет обнаружено дистанционно управляемое устройство, которое может угрожать безопасности объекта, сотрудник службы безопасности или охранного предприятия будет иметь право остановить движение такого устройства.

Инициатива Минэкономики по внесению изменений в закон об охранной деятельности была принята Сеймом в четверг, 18 декабря.

Министерство отмечает, что поправки укрепляют механизм применения одобренных ранее парламентом поправок к закону о национальной безопасности, которые предусматривают право владельца или управляющего критической инфраструктуры, государственного объекта первостепенной важности категории A, B или C остановить движение дистанционно управляемого устройства в воздухе, на воде или на суше, если оно угрожает безопасности объекта критической инфраструктуры. К таким объектам относятся порты, аэропорты, объекты энергоснабжения, военные и другие объекты.

Право на принятие мер по защите объекта критической инфраструктуры от имени его собственника или управляющего закреплено за сотрудником службы внутренней безопасности объекта критической инфраструктуры или предприятия, оказывающего охранные услуги, отмечают в министерстве.