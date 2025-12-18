Городской совет Юрмалы принял решение оставить без рассмотрения коллективное обращение с требованием отмены платы за въезд в курортный город в размере пяти евро, сообщает агентство LETA.

В муниципалитет поступила петиция «Мы требуем отмены входного билета в Юрмалу стоимостью 5 евро!», которую подписали 436 человек. После проверки персональных данных установлено, что 353 подписанта соответствуют критериям.

На заседании совета разъяснили, что проект обязательных правил взимания платы и сопроводительная пояснительная запись были опубликованы на официальном сайте муниципалитета для ознакомления общественности. В ходе обсуждения было получено 61 обращение с предложениями, возражениями или комментариями.

Ранее городской совет принял решение повысить плату за въезд в Юрмалу: с 1 января 2026 года ежедневная плата увеличится с трёх до пяти евро.

Цены на долгосрочные абонементы также вырастут почти вдвое: недельный - с 10 до 20 евро, месячный - с 31 до 60 евро, трехмесячный - с 55 до 100 евро, полугодовой - с 107 до 180 евро, годовой - с 180 до 270 евро.

Изменился и порядок оплаты: теперь в автоматах дневные пропуска можно оплачивать только банковской картой. Возможность оплаты наличными сохранена в здании городской администрации по адресу: улица Йомас 1/5, Майори.

Повышение цен связано с целью снижения интенсивности дорожного движения. Оппозиция отмечает, что новые тарифы могут негативно повлиять на турпоток и местный бизнес.

Пропуск требуется для въезда в зону от моста Лиелупе до Вайвари. За пределами этой зоны пропуск не нужен, кроме случаев пересечения обозначенной территории.

В будущем льготы и освобождение от оплаты будут доступны жителям города, владельцам недвижимости в Юрмале, членам семей жителей, студентам и их родителям, работникам определённых сфер экономики, многодетным семьям, людям с инвалидностью, пациентам медицинских учреждений, заключившим соглашения с муниципалитетом, а также участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Плата за вход в особую зону Юрмалы взимается с 1996 года. Собранные средства направляются на развитие туристической и курортной инфраструктуры, включая благоустройство пешеходных зон, зон отдыха и уход за пляжами.