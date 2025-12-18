Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Въезд в Юрмалу - 5 евро: петицию с требованием отмены повышения тарифа отклонили 6 7819

Наша Латвия
Дата публикации: 18.12.2025
LETA
Изображение к статье: Въезд в Юрмалу - 5 евро: петицию с требованием отмены повышения тарифа отклонили

Городской совет Юрмалы принял решение оставить без рассмотрения коллективное обращение с требованием отмены платы за въезд в курортный город в размере пяти евро, сообщает агентство LETA.

В муниципалитет поступила петиция «Мы требуем отмены входного билета в Юрмалу стоимостью 5 евро!», которую подписали 436 человек. После проверки персональных данных установлено, что 353 подписанта соответствуют критериям.

На заседании совета разъяснили, что проект обязательных правил взимания платы и сопроводительная пояснительная запись были опубликованы на официальном сайте муниципалитета для ознакомления общественности. В ходе обсуждения было получено 61 обращение с предложениями, возражениями или комментариями.

Ранее городской совет принял решение повысить плату за въезд в Юрмалу: с 1 января 2026 года ежедневная плата увеличится с трёх до пяти евро.

Цены на долгосрочные абонементы также вырастут почти вдвое: недельный - с 10 до 20 евро, месячный - с 31 до 60 евро, трехмесячный - с 55 до 100 евро, полугодовой - с 107 до 180 евро, годовой - с 180 до 270 евро.

Изменился и порядок оплаты: теперь в автоматах дневные пропуска можно оплачивать только банковской картой. Возможность оплаты наличными сохранена в здании городской администрации по адресу: улица Йомас 1/5, Майори.

Повышение цен связано с целью снижения интенсивности дорожного движения. Оппозиция отмечает, что новые тарифы могут негативно повлиять на турпоток и местный бизнес.

Пропуск требуется для въезда в зону от моста Лиелупе до Вайвари. За пределами этой зоны пропуск не нужен, кроме случаев пересечения обозначенной территории.

В будущем льготы и освобождение от оплаты будут доступны жителям города, владельцам недвижимости в Юрмале, членам семей жителей, студентам и их родителям, работникам определённых сфер экономики, многодетным семьям, людям с инвалидностью, пациентам медицинских учреждений, заключившим соглашения с муниципалитетом, а также участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Плата за вход в особую зону Юрмалы взимается с 1996 года. Собранные средства направляются на развитие туристической и курортной инфраструктуры, включая благоустройство пешеходных зон, зон отдыха и уход за пляжами.

×
Читайте нас также:
#туризм #Юрмала #льготы #транспорт #экология #дорожное движение #тарифы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
1
0
19
3
7

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео