Правящая коалиция, не сумев обеспечить кворум на заседании Сейма и тем самым не рассмотрев все законопроекты последнем очередном заседании Сейма в этом году, в четверг закрыла осеннюю сессию досрочно и ушла на рождественские каникулы.

Коалиция "застряла" на поправках к закону об образовании, которые обязывают школы проводить обучение преимущественно очно и вводят значительные ограничения на дистанционное обучение, особенно в первых шести классах.

Дистанционное обучение или домашнее обучение в 1-6-х классах планируется разрешить только на один год для тех учащихся, которые прошли оценку самоуправления. Оценка определит особые обстоятельства, при которых такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные, медицинские обстоятельства, проблемы с доступностью образования или другие существенные обстоятельства, заключение по которым должно быть предоставлено самоуправлением.

Коалиция смогла набрать всего 46 голосов, когда дело дошло до голосования по этой поправке в окончательном чтении. Игорь Раев, который обычно голосует с коалицией, и Андрей Целяпитерс, когда-то избранный по списку "Нового Единства", проголосовали против, а большинство оппозиционных депутатов не голосовали, поэтому кворума не было и спикер Сейма Дайга Миериня закрыла лавочку.

Правящая коалиция уже давно находится в неустойчивом состоянии, и нет уверенности в том, что она сможет продолжать работать вместе. После принятия государственного бюджета на следующий год разговоры о скором прекращении работы правительства Эвики Силини ("Новое Единство") утихли. Премьер-министр настаивает на том, что бюджет показал, что у коалиции 52 голоса, но разногласия по различным вопросам по-прежнему очевидны.