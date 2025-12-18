Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как дети, но зарплаты взрослые - депутаты так спешили на каникулы, что сорвали кворум 2 674

Политика
Дата публикации: 18.12.2025
LETA
Изображение к статье: Как дети, но зарплаты взрослые - депутаты так спешили на каникулы, что сорвали кворум
ФОТО: Valsts kanceleja

Правящая коалиция, не сумев обеспечить кворум на заседании Сейма и тем самым не рассмотрев все законопроекты последнем очередном заседании Сейма в этом году, в четверг закрыла осеннюю сессию досрочно и ушла на рождественские каникулы.

Коалиция "застряла" на поправках к закону об образовании, которые обязывают школы проводить обучение преимущественно очно и вводят значительные ограничения на дистанционное обучение, особенно в первых шести классах.

Дистанционное обучение или домашнее обучение в 1-6-х классах планируется разрешить только на один год для тех учащихся, которые прошли оценку самоуправления. Оценка определит особые обстоятельства, при которых такая форма обучения отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные, медицинские обстоятельства, проблемы с доступностью образования или другие существенные обстоятельства, заключение по которым должно быть предоставлено самоуправлением.

Коалиция смогла набрать всего 46 голосов, когда дело дошло до голосования по этой поправке в окончательном чтении. Игорь Раев, который обычно голосует с коалицией, и Андрей Целяпитерс, когда-то избранный по списку "Нового Единства", проголосовали против, а большинство оппозиционных депутатов не голосовали, поэтому кворума не было и спикер Сейма Дайга Миериня закрыла лавочку.

Правящая коалиция уже давно находится в неустойчивом состоянии, и нет уверенности в том, что она сможет продолжать работать вместе. После принятия государственного бюджета на следующий год разговоры о скором прекращении работы правительства Эвики Силини ("Новое Единство") утихли. Премьер-министр настаивает на том, что бюджет показал, что у коалиции 52 голоса, но разногласия по различным вопросам по-прежнему очевидны.

×
Читайте нас также:
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео