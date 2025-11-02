Тофу (или по-китайски дау-фу, по-японски – то-фу, по-корейски – ту-бу) – творог из соевых бобов, его производят, добавляя в свежее горячее соевое молоко сгущающее вещество.

Обычно для изготовления тофу используют нигари (оно состоит из кальция сульфата – натурального минерала).

Если говорить о пользе сыра тофу, то нутрициолог Юлия БАРЫЧЕВА рекомендует отдавать предпочтение сырам из молока животного происхождения. В них больше питательных веществ и белка. Соевые продукты противопоказаны при многих заболеваниях. Также их стоит с осторожностью употреблять женщинам с гормональными нарушениями, так как тофу содержит растительные фитоэстрогены.

Так как тофу не обладает ярким вкусом, то часто сыр жарят или маринуют в соусах, что не добавляет пользы.