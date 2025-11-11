Тунец, популярный морепродукт, является отличным источником белка и полезных жирных кислот, но его потребление связано и с риском из-за высокго содержания ртути.

По данным американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), уровень ртути в тунце варьируется от 0,126 до 0,689 частей на миллион, что делает его одним из видов рыбы с наибольшей концентрацией этого токсичного металла. Особенно опасен оказался длинноперый тунец.

Метилртуть, форма ртути, накапливается в пищевой цепи, начиная с мелких организмов и достигая крупных хищников. Несмотря на снижение глобальных выбросов ртути с 1970-х годов, исследование 2024 года показало, что ее концентрация в тунце осталась стабильной из-за «унаследованного металла» из глубоких вод.

FDA рекомендует взрослым употреблять не более 2–3 порций консервированного тунца в неделю. Беременные женщины и дети должны ограничивать потребление.