Тыквенные семечки богаты магнием, цинком, железом и растительным белком. Однако диетологи утверждают, что большинство людей получают лишь часть пользы.

По словам экспертов издания VeryWell Health, организму человека сложно «добраться» до питательных веществ в цельных семенах. Именно поэтому их стоит перемалывать.

Почему молотые семечки лучше

По словам диетолога Мишель Рутенштейн, при измельчении тыквенных семян разрушается плотная поверхностная оболочка. Минералы из цельных семян усваиваются хуже, поскольку в их оболочке содержится фитиновая кислота — вещество, которое связывает минералы и снижает их биодоступность.

Диетолог Джанель Коннелл добавила, что перемалывание, особенно в сочетании с предварительным обжариванием или замачиванием, снижает уровень фитиновой кислоты и делает магний, железо и цинк более «удобными» для усваивания.

Кроме того, цельные семечки могут вызвать тяжесть, вздутие или неприятные ощущения в желудке. Измельченные частицы легче продвигаются по кишечнику и реже вызывают раздражение слизистой. Как использовать молотые семечки

Главный плюс молотых семечек кроется в их универсальности. Такой «порошок» легко добавить в:

йогурт или творог; кашу; салатную заправку; смузи; супы-пюре и крем-супы; выпечку.

Диетологи советуют употреблять 1–2 ст. л. семян в день. Для того, чтобы полезные жиры не окислялись, хранить порошок нужно в герметичной емкости в холодильнике или морозильной камере.

Как приготовить тыквенную посыпку для любого блюда

Из тыквенных семян получаются отличные «приправы» как для сладких, так и несладких блюд. Приготовить одну из таких просто: смешайте 2 ст. л. молотых семечек тыквы, 1 ст. л. льняной муки, щепотку корицы и 1 ч. л. кунжута. Храните в банке, как и рекомендовано, и добавляйте куда хочется.

В этом рецепте тыквенные семечки можно заменить другими. У каждого аналога свои преимущества и недостатки.