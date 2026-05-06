В соцсети Threads развернулась дискуссия о практике в рабочих коллективах «сбрасываться» на дни рождения и юбилеи коллег. Пользователи обсуждают, является ли это приятной традицией или негласной обязанностью, от которой сложно отказаться.

Участники обсуждения делятся опытом из разных компаний. В одних коллективах участие полностью добровольное — сдают те, кто хочет, а подарки формируются из общей суммы, часто с добавлением цветов или конверта. В других — «сборы» распространяются на всю смену или коллектив.

«Мы не “сбрасываемся” всем большим коллективом, а только нашим маленьким — реально 4 человека, которые постоянно вместе. Скидываемся по 10 евро и дарим символическую подарочную карту. Это приятно, но без перегибов. Именинник приносит небольшой тортик.»

При этом некоторые отмечают, что подобная практика не всегда воспринимается однозначно. Бывают ситуации, когда сотрудники чувствуют себя исключёнными, если не участвуют, или удивляются, что в их отсутствие коллеги не «сбрасывались» на их праздник.

Другие пользователи пишут, что в их компаниях традиция постепенно уходит или становится более гибкой: поздравления становятся индивидуальными — с цветами, тортом или небольшими подарками.

Также звучит мнение, что достаточно простого формата — общего чаепития с тортом, без регулярного сбора денег на каждый случай.

Нашлись и такие, кто популярно объяснил, как искоренил эту традицию в своем коллективе.

janasauliite: «С большим трудом, но в своём коллективе я искоренила эту раздражающую традицию.»

glucci.mond (автор): «Как тебе это удалось, если не секрет?»

janasauliite: «Громко заявляя и приводя реальные аргументы. Например, если в коллективе 20+ человек, это значит, что “сбрасываться” приходится минимум два раза в месяц. Это реальные деньги, которые забираются из семейного бюджета каждого сотрудника. Плюс имениннику нужно думать о угощении для 20 человек — это дополнительная нагрузка. Лучше, чтобы у него была возможность отметить праздник с семьёй и друзьями, а не думать, кому покупать торт — семье или коллегам. Это лишь часть аргументов.»

krischo89: «Я уже думал, что никто не спросит 😀 Меня очень раздражают коллективные поздравления. Не люблю ни дарить, ни скидываться, обычно как раз тогда, когда нет денег (да, я живу от зарплаты до зарплаты). И тогда одному скидываются чуть ли не по 10 евро, а другому — вообще ничего. Ещё эти “выступления” с элементами еды — кто принесёт крендель или пиццу и сколько. Я даже дома не праздную ни с родственниками, ни с друзьями. С детьми съедаем смилтенский тортик — и всё. Если бы не напоминания в Facebook, никто бы никого на 100% не поздравлял.»

glucci.mond (автор): «Ага! У меня тоже так было — от зарплаты до зарплаты. Не могу вложить даже эти 5 евро, которые пригодились бы на что-то съедобное, и на меня потом косо смотрят»