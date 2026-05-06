Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А вы «сбрасываетесь» на дни рождения коллег? - Латвийцы спорят в соцсетях 1 1009

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
соцсети
Изображение к статье: А вы «сбрасываетесь» на дни рождения коллег? - Латвийцы спорят в соцсетях
ФОТО: Unsplash

В соцсети Threads развернулась дискуссия о практике в рабочих коллективах «сбрасываться» на дни рождения и юбилеи коллег. Пользователи обсуждают, является ли это приятной традицией или негласной обязанностью, от которой сложно отказаться.

Участники обсуждения делятся опытом из разных компаний. В одних коллективах участие полностью добровольное — сдают те, кто хочет, а подарки формируются из общей суммы, часто с добавлением цветов или конверта. В других — «сборы» распространяются на всю смену или коллектив.

«Мы не “сбрасываемся” всем большим коллективом, а только нашим маленьким — реально 4 человека, которые постоянно вместе. Скидываемся по 10 евро и дарим символическую подарочную карту. Это приятно, но без перегибов. Именинник приносит небольшой тортик.»

При этом некоторые отмечают, что подобная практика не всегда воспринимается однозначно. Бывают ситуации, когда сотрудники чувствуют себя исключёнными, если не участвуют, или удивляются, что в их отсутствие коллеги не «сбрасывались» на их праздник.

Другие пользователи пишут, что в их компаниях традиция постепенно уходит или становится более гибкой: поздравления становятся индивидуальными — с цветами, тортом или небольшими подарками.

Также звучит мнение, что достаточно простого формата — общего чаепития с тортом, без регулярного сбора денег на каждый случай.

Нашлись и такие, кто популярно объяснил, как искоренил эту традицию в своем коллективе.

janasauliite: «С большим трудом, но в своём коллективе я искоренила эту раздражающую традицию.»

glucci.mond (автор): «Как тебе это удалось, если не секрет?»

janasauliite: «Громко заявляя и приводя реальные аргументы. Например, если в коллективе 20+ человек, это значит, что “сбрасываться” приходится минимум два раза в месяц. Это реальные деньги, которые забираются из семейного бюджета каждого сотрудника. Плюс имениннику нужно думать о угощении для 20 человек — это дополнительная нагрузка. Лучше, чтобы у него была возможность отметить праздник с семьёй и друзьями, а не думать, кому покупать торт — семье или коллегам. Это лишь часть аргументов.»

krischo89: «Я уже думал, что никто не спросит 😀 Меня очень раздражают коллективные поздравления. Не люблю ни дарить, ни скидываться, обычно как раз тогда, когда нет денег (да, я живу от зарплаты до зарплаты). И тогда одному скидываются чуть ли не по 10 евро, а другому — вообще ничего. Ещё эти “выступления” с элементами еды — кто принесёт крендель или пиццу и сколько. Я даже дома не праздную ни с родственниками, ни с друзьями. С детьми съедаем смилтенский тортик — и всё. Если бы не напоминания в Facebook, никто бы никого на 100% не поздравлял.»

glucci.mond (автор): «Ага! У меня тоже так было — от зарплаты до зарплаты. Не могу вложить даже эти 5 евро, которые пригодились бы на что-то съедобное, и на меня потом косо смотрят»

Посмотреть в Threads
Читайте нас также:
#социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео