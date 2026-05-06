В самом центре Лондона, на фоне привычных архитектурных памятников, появилось нечто, заставившее горожан и туристов замедлить шаг и достать смартфоны. Речь идет о загадочной скульптуре, которая возникла буквально за одну ночь и уже успела спровоцировать волну слухов в мировой арт-среде. Фигура, получившая неофициальное название «Ослепленные флагом» (Blinded by the Flag), изображает человека, чья голова полностью обернута государственным знаменем, что создает мощный и пугающе актуальный образ политической слепоты.

Как только фотографии объекта попали в социальные сети, эксперты и поклонники стрит-арта начали задаваться главным вопросом: не является ли эта работа очередным дерзким жестом Бэнкси, самого знаменитого и неуловимого художника современности?

Стилистическое сходство со знаменитым бристольским мастером действительно бросается в глаза. Работа выполнена с той же долей едкой иронии и социальной критики, которая характерна для лучших произведений Бэнкси. Использование флага как символа, который вместо того, чтобы объединять, лишает человека зрения и индивидуальности, перекликается с его предыдущими работами, такими как жилет с британским флагом для выступления рэпера Stormzy на Гластонбери.

Однако на данный момент официального подтверждения авторства в инстаграме художника не появилось, что лишь подогревает интерес публики. В мире современного искусства отсутствие информации зачастую работает эффективнее любой рекламной кампании, превращая обычный тротуар в пространство для горячих дискуссий о патриотизме, пропаганде и свободе личности в 2026 году.

Местные власти пока не спешат демонтировать объект, несмотря на его несогласованный статус. Опыт прошлых лет показывает, что любая работа, к которой приложил руку Бэнкси, мгновенно увеличивает стоимость недвижимости в районе и привлекает тысячи паломников. Пока полиция и коммунальные службы хранят молчание, вокруг статуи уже начали собираться импровизированные очереди из желающих сделать «тот самый» снимок. Искусствоведы отмечают, что если это действительно Бэнкси, то мы наблюдаем его эволюцию от плоских трафаретов на стенах к сложным трехмерным инсталляциям, которые физически меняют городскую среду. Впрочем, существует мнение, что «Ослепленные флагом» могут принадлежать перу другого анонимного коллектива, решившего сыграть на поле великого мистификатора.

Интересно, что появление статуи совпало с периодом острых политических дебатов в Великобритании, что делает её еще более значимой. Независимо от того, подтвердит ли Бэнкси свое авторство или нет, работа уже выполнила свою главную задачу — она заставила людей остановиться и задуматься. В эпоху тотальной цифровизации и бесконечного потока новостей именно такие физические маркеры в пространстве города напоминают о силе искусства как инструмента протеста.