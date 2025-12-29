На новогоднем столе всегда найдется место полюбившимся бутербродам со шпротами.
Однако в привычном исполнении они теряются среди прочих эффектных закусок. Фуд-блогер предложила простой выход из ситуации — нужно подать шпроты в хрустящих «конвертах» из тостового хлеба.
Что нужно для обновленной закуски со шпротами
На 8–10 штук красивых «конвертов» понадобится примерно тот же набор продуктов, что и на классические бутерброды. Подготовьте:
тостовый хлеб — 4–5 ломтиков;
шпроты (крупные) — 1 банка;
маринованные корнишоны — 2–3 шт.;
листовой салат — по вкусу;
твердый сыр — 70–80 г;
майонез — 2–3 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик.
Как приготовить «конверты» для шпрот
Ломтики тостового хлеба разрежьте по диагонали на треугольники. Каждый из получившихся треугольников слегка раскатайте скалкой, чтобы хлеб стал тоньше и пластичнее.
Сразу после этого сформируйте конверты: сверните хлеб треугольником по форме и закрепите зубочисткой. Отправьте заготовки на противень и запекайте их при 170 °C 10 минут до румяности.
Когда основы будут готовы, остудите их и аккуратно удалите зубочистки.
Чем начинить «конвертики»
Блогер предложила натереть на мелкой терке сыр, смешать его с майонезом и пропущенным через пресс чесноком. В каждый конверт нужно выложить лист салата, 1 ч. л. сырно-чесночной массы, 1 рыбку и тонкий слайс корнишона.
