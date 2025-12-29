Baltijas balss logotype
Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год 0 253

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год

На новогоднем столе всегда найдется место полюбившимся бутербродам со шпротами.

Однако в привычном исполнении они теряются среди прочих эффектных закусок. Фуд-блогер предложила простой выход из ситуации — нужно подать шпроты в хрустящих «конвертах» из тостового хлеба.

Что нужно для обновленной закуски со шпротами

На 8–10 штук красивых «конвертов» понадобится примерно тот же набор продуктов, что и на классические бутерброды. Подготовьте:

тостовый хлеб — 4–5 ломтиков;
шпроты (крупные) — 1 банка;
маринованные корнишоны — 2–3 шт.;
листовой салат — по вкусу;
твердый сыр — 70–80 г;
майонез — 2–3 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик.

Как приготовить «конверты» для шпрот

Ломтики тостового хлеба разрежьте по диагонали на треугольники. Каждый из получившихся треугольников слегка раскатайте скалкой, чтобы хлеб стал тоньше и пластичнее.

Сразу после этого сформируйте конверты: сверните хлеб треугольником по форме и закрепите зубочисткой. Отправьте заготовки на противень и запекайте их при 170 °C 10 минут до румяности.

Когда основы будут готовы, остудите их и аккуратно удалите зубочистки.

Чем начинить «конвертики»

Блогер предложила натереть на мелкой терке сыр, смешать его с майонезом и пропущенным через пресс чесноком. В каждый конверт нужно выложить лист салата, 1 ч. л. сырно-чесночной массы, 1 рыбку и тонкий слайс корнишона.

#новый год #кулинария #шпроты #бутерброд #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
