Исследователи из Университета Земмельвейса в Венгрии и Лондонского университета Королевы Марии на протяжении 11 лет анализировали влияние кофе на продолжительность жизни. Выяснилось, что регулярное употребление свежезаваренного кофе снижает риск смерти на 12%.

В ходе исследования было проанализировано 500 000 человек. В среднем участникам было 56 лет на момент начала эксперимента, и ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдение за добровольцами длилось 11 лет, что дало возможность экспертам выявить различия между несколькими группами.

Среди участников 22% полностью воздерживались от кофе, 58% выпивали до трех чашек в день, а остальные употребляли не менее трех чашек.

Результаты показали, что у тех, кто пил от 0,5 до 3 чашек кофе в день, вероятность смерти к концу исследования была на 12% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял кофе. У этой группы также наблюдалось на 17% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% меньше шансов получить инсульт по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Кроме того, ученые отметили, что у этой группы было меньше шансов заболеть диабетом по сравнению с теми, кто не употреблял кофе. Исследователи не углублялись в причины этой связи, но известно, что кофеин подавляет аппетит, что может способствовать снижению уровня ожирения и связанных с ним заболеваний.

Авторы исследования подчеркнули, что люди, выпивающие более трех чашек кофе в день, не страдали от высокого кровяного давления. Однако их показатели смертности были сопоставимы с теми, кто не пил кофе!

Тем не менее, когда группа исследовала влияние различных типов кофе на здоровье, оказалось, что те, кто употреблял растворимый кофе, не получали никакой пользы для здоровья. Исследователи предположили, что это связано с различиями в способах приготовления напитка.

Растворимый кофе содержит больше кофеина и антиоксидантов, но в нем в два раза больше акриламида — вещества, которое связано с повышенным риском развития рака и повреждения нервной системы.

Интересно, что результаты МРТ сердечно-сосудистой системы показали, что у тех, кто пил кофе, сердца были более здоровыми. У участников, употреблявших умеренное или большое количество кофе, желудочки сердца были увеличены, что означало, что они могли перекачивать больше крови.