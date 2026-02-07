Прежде чем приступать к приготовлению лобио или другого блюда, фасоль для него нужно перебрать, замочить на ночь, потом еще отварить… В итоге многие кулинары сразу берут консервированный продукт, рискуя качеством, но экономя время.

Однако, отметили эксперты портала Southern Living, есть способ подготовить сухие бобы за один день.

Что такое быстрое замачивание

Суть быстрого замачивания проста: фасоль не оставляют в холодной воде на 8–12 часов, а кратко прогревают.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Перебрать и тщательно промыть бобы. Залить холодной водой с запасом, минимум в 3–4 раза больше объема фасоли. Довести до кипения и прокипятить 1–2 минуты. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 1 час. Слить воду и снова промыть.

После этого фасоль можно жарить, тушить и варить.

Нужно ли солить воду для замачивания

Есть кулинарный миф, который гласит, что соль делает фасоль жесткой. Шеф-повара эту теорию не подтверждают. Напротив, добавление соли на этапе замачивания помогает бобам равномернее ее впитать. В результате вкус получается более сбалансированным, не слишком соленым и не слишком пресным.

Когда замачивание вообще не нужно

Не все бобы требуют предварительной подготовки. Без замачивания готовят:

черную фасоль; черноглазый горох; мелкие бобовые с тонкой кожицей.

Почему фасоль остается жесткой

Фасоли не поможет даже длительное замачивание, если изначально была использована жесткая, а не фильтрованная вода. Также размягчению препятствуют кислые ингредиенты вроде уксуса и возраст продукта. Старая фасоль останется жесткой в любом случае.

Ранее стало известно, можно ли есть крупы на ужин, если стоит цель похудеть.