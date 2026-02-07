Манго стало доступным фруктом, который можно найти в любом магазине. Однако у покупателей все еще остаются вопросы. Какой сорт манго самый сладкий? Как выбрать спелый фрукт и правильно его очистить, чтобы не потерять часть мякоти? Все ответы вы найдете в этой статье.

Разнообразие сортов манго: на что обратить внимание

Жёлтое манго

Основные поставщики желтых манго на российском рынке — Таиланд, Вьетнам и Китай. Тайское манго доступно круглый год, однако пик его продаж приходится на весну, поэтому лучше всего приобретать этот фрукт с марта по май. Оно отличается крупными размерами, слегка вытянутой формой и сладкой маслянистой мякотью. Китайские сорта могут быть как мелкими и округлыми, так и вытянутыми. Желтое манго прекрасно подходит для приготовления смузи.

Зелёное манго

Большинство зеленых сортов манго обладают легкой кислинкой. Самый сладкий из них поступает из Египта с конца лета до середины декабря. Египетское манго крупное и продолговатое, с нежной мякотью и хвойными нотами во вкусе. Мелкие зеленые фрукты обычно привозят из Бразилии и Израиля. Даже будучи спелыми, они отличаются хрустящей и кисловатой волокнистой мякотью, но чаще всего попадают на прилавки в незрелом состоянии. При этом они стоят значительно дешевле остальных. Зеленые манго с кислинкой отлично подходят для салатов, например, с рукколой и мягким сыром.

Красное манго

Этот сорт, по сути, зеленый, с красными или оранжевыми бочками. Основной поставщик — Перу, где сезон манго длится с января по март. Плоды небольшие и круглые, по вкусу напоминают желтые, но менее маслянистые.

Как выбрать манго

Независимо от цвета и размера, манго должно быть мягким на ощупь и приятно пахнуть. Избегайте плодов с поврежденной или сморщенной кожурой, а также с запахом спирта или кислоты, что свидетельствует о том, что фрукт перележал и начал бродить.

На кожуре некоторых сортов желтого тайского манго могут быть мелкие черные точки. Они указывают на спелость плода, поэтому не стоит их бояться.

Как помочь манго дозреть в домашних условиях

Положите немытое манго в бумажный пакет и оставьте на несколько дней при комнатной температуре. В тепле фрукт выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания. Тот же эффект можно получить, поместив манго в кастрюлю с сухим рисом, не накрывая крышкой.

Для самых терпеливых есть вариант оставить фрукт на солнце на пять-десять дней. Однако любые методы домашнего дозревания не гарантируют, что манго станет сладким, поэтому лучше всего покупать сразу спелые плоды.

Как правильно чистить манго

Основной недостаток манго — крупная плоская косточка, которая не позволяет разрезать фрукт на две половинки. Поэтому лучше всего действовать следующим образом:

* Не очищайте фрукт. Положите его на разделочную доску плодоножкой вниз и сделайте продольные разрезы, разделив на три части: две крайние будут с кожурой, а центральная — с косточкой посередине.

* Крайние половинки можно есть ложкой или нарезать сеточкой до кожуры и аккуратно отделить мякоть ножом, чтобы получить идеальные кубики.

* Кусочек с косточкой можно объесть или срезать остатки мякоти ножом. Также косточку можно использовать в качестве пилинга: легкими круговыми движениями протрите ей чистую кожу лица и умойтесь через пять-семь минут.

* Мякоть манго редко вызывает аллергию, в отличие от сока и кожуры. Поэтому аллергикам лучше очищать фрукт в перчатках.

Пять полезных свойств манго

1. Быстрое утоление голода

Как желтое, так и зеленое манго — отличный перекус. В нем относительно низкая калорийность (всего 65–70 ккал на 100 г), но много клетчатки и сахаров, которые быстро восполняют энергию.

2. Витамин С для борьбы с простудами и воспалениями

В одном манго содержится суточная доза витамина С, который способствует выработке антител, помогая организму противостоять инфекциям. В сочетании с тритерпеноидом лупеолом он борется с воспалительными процессами. В неспелых плодах витамина С даже больше, чем в зрелых.

3. Каротиноиды и цинк для здоровья кожи

Ярко-желтый цвет мякоти манго обусловлен каротиноидами — предшественниками витамина А. В сочетании с цинком они ускоряют заживление ран и помогают бороться с акне и высыпаниями. Витамин С также участвует в выработке коллагена, который делает кожу более упругой и эластичной.

4. Витамины группы В и магний для улучшения настроения

Цвет манго — уже отличный антидепрессант. Магний и витамины группы В укрепляют нервную систему, помогают справляться со стрессом и уменьшают симптомы тревожности и хронической усталости.

5. Клетчатка и полифенолы для нормализации пищеварения

Сочетание клетчатки и воды в манго улучшает моторику желудка и нормализует пищеварение. Полифенолы, в частности галловая кислота, способствуют увеличению колоний полезных лактобактерий в кишечнике и уменьшают воспалительные процессы в пищеварительном тракте.

Почему манго не следует сочетать с алкоголем

Манго усиливает алкогольное опьянение благодаря миртиллину и мирцину, которые ускоряют всасывание этилового спирта. Флавоноиды плода могут увеличивать токсичное воздействие алкоголя на печень.

Не используйте манго и его сок для приготовления алкогольных коктейлей, а во время застолий воздержитесь от десертов с этим фруктом.