Вы будете удивлены, но замораживать можно не только овощи и фрукты, но и муку.

Мы все привыкли хранить в морозильной камере мясо, овощи и грибы. Но знаете ли вы, что существует множество других продуктов, которым заморозка может продлить срок хранения и облегчить процесс приготовления пищи?

Конечно, не стоит отправлять в морозильник все подряд. Особенно это касается продуктов с высоким содержанием жидкости, как отмечает издание aussiedlerbote.de. Тем не менее, есть и те, что кулинарные эксперты рекомендуют замораживать. Итак, представляем вам 10 продуктов, которые можно неожиданно хранить в морозилке.

Сливочное масло

Если вы заметили акцию на масло и решили закупить его впрок, не переживайте о том, что оно может испортиться. Просто поместите его в морозильник прямо в упаковке. Главное, чтобы масло было хорошо запечатано. Можно дополнительно обернуть его пищевой пленкой.

Это поможет предотвратить впитывание посторонних запахов. Когда масло понадобится, просто достаньте его из морозилки и дайте немного оттаять. В идеале, переместите его из морозилки в холодильник за сутки до использования. Но если оно понадобилось срочно, оставьте его при комнатной температуре на некоторое время.

Авокадо

Замороженные банановые смузи уже стали классикой, и вы можете использовать тот же подход для авокадо. Важно заморозить их до полного созревания. Затем их можно использовать для смузи, заправок для салатов или теста для кексов.

Чеснок

Очистите зубчики чеснока, пропустите их через пресс и поместите получившуюся кашицу в миску. Добавьте немного масла с нейтральным вкусом, примерно по чайной ложке на головку. Выложите массу на противень или доску ровным слоем и поместите в морозильник.

Когда чеснок замерзнет, соберите его и переложите в контейнер. Храните в морозилке до тех пор, пока не понадобится приправить супы, рагу, соусы и многое другое. Замороженный чеснок сохраняет свои качества до месяца.

Свежая паста

В то время как сухие макароны могут храниться в ваших запасах бесконечно, свежая паста имеет более короткий срок хранения. К счастью, вы можете продлить срок службы всего: от спагетти до листов лазаньи.

Многие не знают, что свежая сырая паста отлично замораживается. Как и в случае с чесноком, заморозьте противень с сырой пастой на 20 минут или до тех пор, пока она не станет твердой, а затем переместите в морозильник или контейнер с крышкой. Они сохранят свое качество до месяца, поэтому планируйте их употребление в этот срок.

Когда придет время, просто достаньте макароны, дайте им оттаять и разогрейте в микроволновке. Либо обдайте их кипятком в дуршлаге.

Сырые яичные желтки

Не замораживайте вареные яичные белки и блюда с ними. При замораживании и кристаллизации разрушаются клеточные структуры, что приводит к потере текстуры при оттаивании.

Однако для заморозки белков у вас есть зеленый свет! Они часто остаются, когда вы используете желтки в заварных кремах, айоли и мороженом.

Налейте оставшиеся яичные белки в лотки для кубиков льда и заморозьте. За день до использования достаньте необходимое количество и переложите в холодильник. Они разморозятся, не потеряв своих свойств.

Бекон

Просто храните бекон в морозильной камере. Это решит проблему быстрого и легкого приготовления завтрака. Его можно есть в чистом виде, добавлять в омлеты и бутерброды, использовать как основу для рулетиков.

Сверните кусочек бекона в рулончик, заморозьте в этом виде, а затем переложите в контейнер. В таком состоянии его можно хранить до полугода. Однако важно отметить, что бекон — единственный вид мяса, который можно так долго хранить в домашней морозилке.

Мука

Хотя белая мука может храниться при комнатной температуре в течение многих лет, цельнозерновая мука из-за высокого содержания жира портится гораздо быстрее.

Храните такие виды муки, как миндальная, овсяная и кокосовая, в морозильной камере в больших контейнерах с крышками. Вы можете использовать ее по мере необходимости. Мука сохраняет свои качества в морозилке около года.

Цедра цитрусовых

Хотя целые цитрусовые или их дольки плохо переносят низкие температуры из-за высокого содержания жидкости, цедра идеально подходит для заморозки.

Снимите кожуру с целого плода, например, лимона, лайма или апельсина. Положите тертую цедру на тарелку и заморозьте. Как только она затвердеет, переложите в пакет на застежке и оставьте в морозилке.

Цедру не нужно размораживать. Просто добавьте щепотку в печенье или другое блюдо.

Куриный бульон

Куриный бульон — еще один продукт, который отлично подходит для заморозки. Например, если вы приготовили мясо птицы для салата, а суп пока не планируете, просто отправьте бульон в морозильник. Можно также использовать лотки для льда, если он нужен для добавления в другие блюда. Или перелейте охлажденный бульон в контейнер.

Когда придет время разморозить его, переложите кубики в кастрюлю и включите огонь на низком уровне, чтобы они медленно растопились.

Если бульон был в контейнере, подержите пластиковую упаковку под теплой водой. Это поможет замороженной жидкости отстать от стенок, и ее можно будет переложить в кастрюлю. Далее также растапливайте на медленном огне.

Куриный бульон можно хранить в морозильной камере 2–3 месяца.