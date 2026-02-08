Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кардиолог советует: этот напиток помогает снизить холестерин и улучшить работу сердца 0 611

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кардиолог советует: этот напиток помогает снизить холестерин и улучшить работу сердца

Этот напиток снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца: он вкуснее кофе и полезнее чая — рекомендация врача

 

Доктор советует употреблять две чашки в день

Врач-кардиолог Елена Коваль поделилась информацией о напитке, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина, нормализовать артериальное давление, повысить эластичность сосудов и улучшить работу сердца. При этом он оказывается вкуснее кофе и полезнее чая. По словам доктора, речь идет о какао.

Как пояснила Коваль, в конце 20 века в Нидерландах было проведено масштабное исследование, в ходе которого изучали влияние какао на здоровье человека. В результате выяснили, что у тех, кто регулярно употреблял какао, артериальное давление в среднем было ниже, чем у тех, кто не пил этот напиток.

Исследователи обнаружили, что положительное воздействие на сердце и сосуды оказывали масла и антиоксиданты, содержащиеся в какао. Они способствовали улучшению кровотока, нормализации давления и даже замедляли процессы старения на 5–10 лет по сравнению с теми, кто не пил какао.

Кардиолог подчеркнула, что какао богато флавоноидами, которые активизируют работу головного мозга, укрепляют память и улучшают внимание.

Елена Коваль добавила, что, несмотря на все полезные свойства, рекомендуется ограничиться двумя чашками какао в день. Особую осторожность следует проявлять людям с ожирением и сахарным диабетом.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Психиатр предупредил: популярный завтрак может лишать концентрации на весь день
Изображение к статье: При заваривании чая вода очищается от вредных металлов
Изображение к статье: Долго замачивать фасоль больше не нужно: найден способ, экономящий часы
Изображение к статье: Опытный участок. Проверяем популярный лайфхак по хранению бананов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео