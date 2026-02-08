Этот напиток снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца: он вкуснее кофе и полезнее чая — рекомендация врача

Доктор советует употреблять две чашки в день

Врач-кардиолог Елена Коваль поделилась информацией о напитке, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина, нормализовать артериальное давление, повысить эластичность сосудов и улучшить работу сердца. При этом он оказывается вкуснее кофе и полезнее чая. По словам доктора, речь идет о какао.

Как пояснила Коваль, в конце 20 века в Нидерландах было проведено масштабное исследование, в ходе которого изучали влияние какао на здоровье человека. В результате выяснили, что у тех, кто регулярно употреблял какао, артериальное давление в среднем было ниже, чем у тех, кто не пил этот напиток.

Исследователи обнаружили, что положительное воздействие на сердце и сосуды оказывали масла и антиоксиданты, содержащиеся в какао. Они способствовали улучшению кровотока, нормализации давления и даже замедляли процессы старения на 5–10 лет по сравнению с теми, кто не пил какао.

Кардиолог подчеркнула, что какао богато флавоноидами, которые активизируют работу головного мозга, укрепляют память и улучшают внимание.

Елена Коваль добавила, что, несмотря на все полезные свойства, рекомендуется ограничиться двумя чашками какао в день. Особую осторожность следует проявлять людям с ожирением и сахарным диабетом.