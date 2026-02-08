В состав манго входят вещества, обладающие омолаживающим эффектом и оказывающие благотворное влияние на кожу, сообщил диетолог М. Гинзбург.

По словам специалиста, экзотический фрукт содержит флавоноиды и каротиноиды, которые омолаживают и борются с воспалениями. Как он заявил, витамин С улучшает сопротивляемость организма болезням, способствует лучшему усвоению железа, а также поддерживает коллаген соединительных тканей.

Этот плод богат клетчаткой. В манго много растворимых пищевых волокон, поддерживающих микрофлору и иммунную систему.

Как отметил диетолог, единственным минусом данного фрукта является то, что он содержит большое количество сахаров. Чтобы они не проникали тут же в кровь, а постепенно всасывались, специалист порекомендовал лакомиться манго после основного приема пищи. За раз допускается употребление 100 г плода , а за день можно съедать 2-3 такие порции, подытожил специалист.