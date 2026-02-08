Представляем рецепт вкусного и сытного салата.
Приготовление этого салата не займет много времени — всего 10 минут, и он готов к подаче. Рецепт аппетитного салата с тунцом, овощами и яйцом был опубликован на портале "1 минута".
Ингредиенты:
3 вареных яйца
1/2 банки консервированной кукурузы
50-70 г замороженной спаржи
1 огурец
1 помидор
200 г тунца в масле
майонез или йогурт
соль и перец по вкусу
петрушка и зеленый лук
листья салата
Способ приготовления:
1. Отварите яйца вкрутую, затем охладите их. Очистите от скорлупы и нарежьте на четвертинки.
2. Тщательно промойте огурец и помидор. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
3. Огурец нарежьте полукольцами, а помидор — небольшими кусочками. Если требуется, промойте листья салата и обсушите их, затем порвите на средние фрагменты.
4. Кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего переложите зерна в салатник.
5. В глубокой миске объедините все нарезанные овощи, спаржу, кукурузу, тунец и петрушку. Посолите и заправьте майонезом или йогуртом.
