Приготовление этого салата не займет много времени — всего 10 минут, и он готов к подаче. Рецепт аппетитного салата с тунцом, овощами и яйцом был опубликован на портале "1 минута".

Ингредиенты:

3 вареных яйца

1/2 банки консервированной кукурузы

50-70 г замороженной спаржи

1 огурец

1 помидор

200 г тунца в масле

майонез или йогурт

соль и перец по вкусу

петрушка и зеленый лук

листья салата

Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую, затем охладите их. Очистите от скорлупы и нарежьте на четвертинки.

2. Тщательно промойте огурец и помидор. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

3. Огурец нарежьте полукольцами, а помидор — небольшими кусочками. Если требуется, промойте листья салата и обсушите их, затем порвите на средние фрагменты.

4. Кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего переложите зерна в салатник.

5. В глубокой миске объедините все нарезанные овощи, спаржу, кукурузу, тунец и петрушку. Посолите и заправьте майонезом или йогуртом.