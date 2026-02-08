Baltijas balss logotype
Салат с тунцом за 10 минут: идеальное сочетание ингредиентов 0 224

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салат с тунцом за 10 минут: идеальное сочетание ингредиентов

Представляем рецепт вкусного и сытного салата.

 

Приготовление этого салата не займет много времени — всего 10 минут, и он готов к подаче. Рецепт аппетитного салата с тунцом, овощами и яйцом был опубликован на портале "1 минута".

Ингредиенты:

3 вареных яйца
1/2 банки консервированной кукурузы
50-70 г замороженной спаржи
1 огурец
1 помидор
200 г тунца в масле
майонез или йогурт
соль и перец по вкусу
петрушка и зеленый лук
листья салата

Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую, затем охладите их. Очистите от скорлупы и нарежьте на четвертинки.

2. Тщательно промойте огурец и помидор. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

3. Огурец нарежьте полукольцами, а помидор — небольшими кусочками. Если требуется, промойте листья салата и обсушите их, затем порвите на средние фрагменты.

4. Кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего переложите зерна в салатник.

5. В глубокой миске объедините все нарезанные овощи, спаржу, кукурузу, тунец и петрушку. Посолите и заправьте майонезом или йогуртом.

