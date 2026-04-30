Что представляют собой паста орзо и птитим и в чем их отличия

Орзо и птитим — это разновидности пасты, которые по форме напоминают крупы, но изготавливаются из твердых сортов пшеницы.

Орзо — это тип макаронных изделий, который возник в Италии. В итальянском языке «орзо» переводится как «ячмень». Эти макароны действительно напоминают ячмень, а также крупный рис. В готовом виде орзо обладает нежной текстурой и мягким вкусом с легким ореховым оттенком.

Птитим — это израильское изобретение, появившееся в период нехватки риса. Чтобы обеспечить людей источником сложных углеводов, компания «Осем» начала обжаривать пшеничную муку по государственному заказу. Эти макароны быстро завоевали популярность как в Израиле, так и за его пределами.

Однако птитим не совсем похожи на традиционные макаронные изделия. Это паста в форме крупных шариков, которая хрустит на зубах благодаря предварительной обжарке. Как и орзо, птитим имеет ореховый привкус.

Польза пасты орзо и птитим

Паста является отличным источником сложных углеводов. Кроме того, она содержит небольшое количество белка, клетчатки и жиров.

Состав птитим и орзо отличается лишь незначительно. В сухом виде одна порция пасты (55 граммов) включает в себя следующие компоненты.

Обе пасты также богаты витаминами и минералами, такими как железо, селен и марганец.

Железо необходимо для образования новых эритроцитов — клеток крови, которые переносят кислород по организму. Селен — это микроэлемент, который входит в состав белков и ферментов, способствующих созданию новых клеток ДНК, нормальному функционированию щитовидной железы и укреплению иммунной системы. Марганец — это микроэлемент, который помогает некоторым ферментам участвовать в обмене аминокислот, углеводов и холестерина, а также в образовании новой костной ткани.

Важно отметить, что некоторые производители используют переработанную муку для производства птитим и орзо, а не твердые сорта пшеницы. В таких макаронах содержится меньше клетчатки, и они быстрее перевариваются, что приводит к кратковременному ощущению сытости.

Паста из цельного зерна гораздо полезнее, чем из переработанной пшеницы, так как она содержит больше клетчатки и лучше насыщает.

Как правильно готовить пасту орзо и птитим

Для приготовления орзо необходимо довести до кипения подсоленную воду в кастрюле и добавить пасту. Соотношение макарон и жидкости указано на упаковке, но в большинстве случаев это 100 граммов пасты на 1 литр воды.

Варить орзо следует 8–10 минут или в соответствии с инструкцией на упаковке. После этого воду сливают, а макароны промывают холодной водой, чтобы остановить процесс варки.

Если вы хотите узнать, как вкусно приготовить орзо, обратитесь к рецепту известного шеф-повара Джейми Оливера. Он предлагает сделать макароны без мяса, но с большим количеством овощей.

Приготовление птитим начинается с обжаривания макарон на сухой сковороде на среднем огне. Этот шаг можно пропустить, если вы собираетесь варить суп, но классический рецепт подразумевает обжарку, которая занимает около 5 минут, пока паста не приобретет золотистый оттенок.

Параллельно ставим кастрюлю с подсоленной водой. В кипящую жидкость добавляем птитим, соблюдая то же соотношение, что и для варки орзо. Варим макароны 10–12 минут, затем сливаем воду и промываем холодной водой.

Сколько пасты можно употреблять в день

Для определения суточной нормы пасты обратимся к рекомендациям диетологов. Они утверждают, что углеводы должны составлять 45–65% от общей калорийности потребляемой пищи. Например, если ваша суточная калорийность составляет 2000 калорий, то на углеводы должно приходиться 900–1300 калорий, что соответствует 235–325 граммам.

Эту норму лучше разделить на две-три порции, а не употреблять за один раз. Также стоит помнить, что углеводы содержатся не только в пасте, но и в хлебе, фруктах, овощах, бобовых и сладостях.

Не следует заполнять дневную норму только пастой — другие продукты также помогут достичь этого.

Кроме того, паста не должна занимать большую часть вашей тарелки. Медленным углеводам отводится треть или чуть больше.