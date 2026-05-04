Эта каша была названа в его честь благодаря уникальному рецепту.
Гурьевская манная каша, приготовленная на сладком молоке с добавлением сливочной пены, грецких орехов, изюма и других сухофруктов, заняла достойное место в «Золотой книге рецептов», превратив простое блюдо в настоящее кулинарное произведение искусства.
Название этой каши связано с графом Дмитрием Александровичем Гурьевым, который занимал пост министра финансов и был членом Государственного Совета. Однако, чтобы восстановить историческую справедливость, следует отметить, что автором рецепта является повар Захар Кузьмин.
Однажды графа Гурьева пригласил на обед отставной майор Оренбургского драгунского полка Юрисовский, и на десерт была подана эта необычная каша. Граф, известный своим изысканным вкусом и умением ценить кулинарное творчество, уговорил хозяина продать ему крепостного Кузьмина вместе с семьей. С тех пор Гурьев угощал всех своих гостей этой кашей, сделав её визитной карточкой своего дома.
Гурьевская каша
Манная каша по рецепту повара Захара Кузьмина
Ингредиенты
крупа манная
1 стакан
молоко 2,5%
3 стакана
сливки 20%
2 стакана
сахарный песок
4 ст.л.
масло сливочное
3 ст.л.
яйцо куриное
1 шт.
орехи любые по вкусу
50 г
смесь сухофруктов
250 г
ванилин
1 щепотка
соль любая
по вкусу
Способ приготовления
1. В сковороде нагрейте сливки до появления пенки, снимите её, затем снова нагрейте оставшиеся сливки и повторите процесс.
2. В отдельной кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте манную крупу, сахар и соль, постоянно помешивая, сварите кашу.
3. Введите ванилин, растворенный в небольшом количестве воды, масло и взбитое яйцо.
4. Половину каши выложите ровным слоем на смазанную маслом сковороду, посыпьте толчеными орехами и залейте пенками. Затем сверху выложите вторую половину каши, посыпьте сахаром и запекайте в духовке. Украсить готовое блюдо можно нагретыми в сиропе сухофруктами или вареньем.
