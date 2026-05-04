Как граф Гурьев стал символом манной каши? 0 130

Дата публикации: 04.05.2026
Изображение к статье: Как граф Гурьев стал символом манной каши?

Эта каша была названа в его честь благодаря уникальному рецепту.

 

Гурьевская манная каша, приготовленная на сладком молоке с добавлением сливочной пены, грецких орехов, изюма и других сухофруктов, заняла достойное место в «Золотой книге рецептов», превратив простое блюдо в настоящее кулинарное произведение искусства.

Название этой каши связано с графом Дмитрием Александровичем Гурьевым, который занимал пост министра финансов и был членом Государственного Совета. Однако, чтобы восстановить историческую справедливость, следует отметить, что автором рецепта является повар Захар Кузьмин.

Однажды графа Гурьева пригласил на обед отставной майор Оренбургского драгунского полка Юрисовский, и на десерт была подана эта необычная каша. Граф, известный своим изысканным вкусом и умением ценить кулинарное творчество, уговорил хозяина продать ему крепостного Кузьмина вместе с семьей. С тех пор Гурьев угощал всех своих гостей этой кашей, сделав её визитной карточкой своего дома.

Гурьевская каша

Манная каша по рецепту повара Захара Кузьмина

Ингредиенты

крупа манная
1 стакан

молоко 2,5%
3 стакана

сливки 20%
2 стакана

сахарный песок
4 ст.л.

масло сливочное
3 ст.л.

яйцо куриное
1 шт.

орехи любые по вкусу
50 г

смесь сухофруктов
250 г

ванилин
1 щепотка

соль любая
по вкусу

Способ приготовления

1. В сковороде нагрейте сливки до появления пенки, снимите её, затем снова нагрейте оставшиеся сливки и повторите процесс.

2. В отдельной кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте манную крупу, сахар и соль, постоянно помешивая, сварите кашу.

3. Введите ванилин, растворенный в небольшом количестве воды, масло и взбитое яйцо.

4. Половину каши выложите ровным слоем на смазанную маслом сковороду, посыпьте толчеными орехами и залейте пенками. Затем сверху выложите вторую половину каши, посыпьте сахаром и запекайте в духовке. Украсить готовое блюдо можно нагретыми в сиропе сухофруктами или вареньем.

